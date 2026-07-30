На вооружение спецназа полиции Гонконга принят новейший автомат CS/LS7

Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы материалы из «Введения в экипировку спецназа полиции Гонконга», на которых можно увидеть новейший пистолет-пулемет CS/LS7. Предполагается, что уже в ближайшем будущем CS/LS7 заменит МР5.

CS/LS7 разработан китайской компанией Chongqing Jianshe Industry (Group) Corporation по заказу Министерства общественной безопасности КНР. Целью проекта было создание современного компактного оружия для полицейских и военнослужащих специальных подразделений.

Источник изображения: topwar.ru

Помимо стандартного патрона 9×19 мм, CS/LS7 может использовать китайские бронебойные патроны DAP92 со стальным сердечником. Масса изделия около 2,8 кг (без магазина), длина: 690 мм с разложенным прикладом, 490 мм со сложенным прикладом. Существуют модификации с фиксированным, складным и телескопическим прикладом. CS/LS7 оснащен свободным затвором с инерционным запиранием, стрельба ведется с закрытого затвора. Темп стрельбы: 700–900 выстрелов в минуту. Емкость магазина: 30 патронов.

Разработка нового китайского пистолета-пулемета началась примерно в 2016 году. При этом изначально CS/LS7 позиционировался как экспортная модель и кандидат на замену устаревшему стрелковому оружию в полицейских подразделениях КНР. В 2019 году CS/LS7 был публично продемонстрирован на военном параде в честь 70-летия КНР.

После испытаний и ряда доработок CS/LS7 под обозначением QCQ-171 официально принят на вооружение НОАК, Вооруженной народной полиции под обозначением QCQ-171 и спецназом полиции Гонконга, в частности, Подразделением по борьбе с терроризмом.