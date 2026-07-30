Российские учёные создали проект шлюзового отсека лунной базы.

Прототип построят в Москве для тестирования технологий, которые понадобятся на Луне

Учёные Московского авиационного института (МАИ) по заказу Роскосмоса разработали проект прототипа шлюзового модуля обитаемой станции на Луне. Диаметр модуля составит 2,2–2,4 метра, внутри него разместят системы подключения скафандров к бортовому питанию, компрессии и декомпрессии, теплового контроля и другие. Главная задача прототипа — проведение испытаний различных способов удаления лунной пыли с экипировки и оборудования космонавтов, рассказали в МАИ.

Лунная пыль значительно отличается от земной – это микроскопические осколки с острыми, зазубренными краями неправильной формы. Они вызывают раздражение кожи и повреждение слизистых, а также забивают подвижные соединения в механизмах, выводя их из строя. Учёные отмечают, что для борьбы с пылью необходимы комплексные решения, которые включают очистку воздуха перед тем, как космонавты откроют внутренний люк и войдут в базу.

Лунная база в начальной конфигурации будет состоять из трёх модулей, соединённых в виде буквы «Т» через центральную переходную камеру. Это жилой, лабораторный и складской отсеки. Они рассчитаны на постоянное проживание трёх человек или кратковременное пребывание до шести космонавтов. Для защиты от галактического излучения модули заглубят в грунт на 1,5–2 метра, шлюзовые отсеки для выхода на поверхность Луны разместят в каждом торце Т-образной конструкции.

Прототип такого модуля построят в составе экспериментального макета лунной базы, который возводят в Москве. Макет будет включать только одну жилую и одну шлюзовую камеру, вокруг них создадут лунный ландшафт с аналогом реголита. Помимо борьбы с пылью, учёные испытают в нём средства защиты от космической радиации, способы аварийного спасения людей и методы поддержания температуры и давления внутри помещений.