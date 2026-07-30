Рособоронэкспорт готов поставлять Су-57Э дружественным странам

Россия готова также осуществлять поставки предназначенных для истребителя авиационных средств поражения, заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Россия готова осуществлять поставки истребителя Су-57Э и предназначенных для него авиационных средств поражения в дружественные страны. Об этом заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

"Рособоронэкспорт готов вести с дружественными России странами контрактную работу по поставкам как истребителя Су-57Э, так и предназначенных для него авиационных средств поражения", - сказал он.