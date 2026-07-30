Крылатые хиты: почему за рубежом "выстроились в очередь" за российскими истребителями?

Наибольшим спросом у зарубежных заказчиков пользуются экспортные версии российских истребителей Су-57 и Су-35, причем отмечается возросший интерес к Су-57Э. Варианты этих самолетов для Воздушно-космических сил России подтверждают высокие характеристики в специальной военной операции. ТАСС — о боевых машинах

Возросший интерес мирового рынка к Су-57Э отметили в АО "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех"). Генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев рассказал, что самолет доказал свое преимущество в реальных боевых условиях при противодействии наиболее современным системам ПВО и РЭБ. "На боевом счету самолета множество воздушных, наземных и надводных целей, пораженных российскими авиационными боеприпасами, в том числе новейшей управляемой ракетой РВВ-СДМ", — добавил глава компании-спецэкспортера.

В 2025 году "Рособоронэкспорт" сообщил ТАСС, что за 25 лет поставил зарубежным заказчикам 900 самолетов и 1 300 вертолетов. В январе 2026 года Михеев заявил, что портфель экспортных заказов компании превышает $60 млрд. Генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") Вадим Бадеха рассказал в интервью ТАСС в июне 2026 года, что наибольшим спросом среди зарубежных заказчиков из российских истребителей пользуются Су-57 и Су-35.

Су-57: настоящий боец пятого поколения

Проектирование многофункционального истребителя нового поколения началось в Советском Союзе еще в конце 1970-х годов. В конце 1990-х конкурс на создание перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации (ПАК ФА) выиграло опытно-конструкторское бюро Сухого (ныне в составе Объединенной авиастроительной корпорации госкорпорации "Ростех"). Первый летный экземпляр поднялся в небо 29 января 2010 года, в 2018 году был заключен контракт на поставку самолетов Минобороны России, развернуто серийное производство, и в 2020 году в Вооруженные силы РФ была передана первая машина. Партии Су-57 регулярно пополняют Воздушно-космические силы России.

Технические характеристики самолета не раскрываются, однако экспортный вариант одноместного двухдвигательного самолета Су-57Э имеет максимальную взлетную массу 34 т, способен нести 7,5 т боевой нагрузки, поднимается на 18 800 м, разгоняется до 2 Махов (двух скоростей звука) и обладает боевым радиусом 1 250 км.

Российский истребитель Су-57 на XV международной выставке авиакосмической техники Aero India 2025 на авиабазе ВВС Индии Елаханка. Источник: © РИА Новости / Нина Падалко

Самолет проектировался в цифровой среде: для него был создан цифровой прототип, позволивший существенно сократить все этапы разработки и производства. Су-57 на четверть состоит из углепластика. Технологии, разработанные для истребителя, помогли импортозаместить композитные элементы российского пассажирского лайнера МС-21 после того, как поставки зарубежных материалов для него были прекращены в 2018 году. Самолет создан с использованием технологий малозаметности, имеет мощную бортовую радиолокационную станцию (РЛС) с активной фазированной антенной решеткой (АФАР) и распределенными по фюзеляжу дополнительными антеннами. Су-57 "видит" все вокруг себя на сотни километров.

"Невидимка" в спецоперации

В августе 2022 года занимавший должность министра обороны России Сергей Шойгу заявил, что Су-57 "показал себя блестяще" в специальной военной операции. Он отметил очень высокую степень защиты от различных систем противовоздушной обороны (ПВО), "очень и очень мощное вооружение" самолета.

"Сегодня Су-57 — единственный в мире истребитель пятого поколения, который доказал эффективность в условиях противодействия со стороны современных западных комплексов ПВО, включая Patriot, NASAMS и IRIS-T, — отметил в 2024 году генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. — Самолет успешно выполняет боевые задачи и может применять самые современные средства поражения, включая малозаметные крылатые ракеты Х-69". Позднее глава Ростеха сообщил, что машина подтвердила эффективность малозаметной конструкции и успешно показала себя "в новых для оперативно-тактической авиации типах боевых миссий".

В феврале 2026 года экипажи ВКС России осуществили приемку Су-57 в новом техническом облике, с обновленным комплексом вооружения. Глава ОАК Вадим Бадеха назвал самолет лучшим в своем классе, добавив, что его оружие и системы продолжают совершенствоваться.

Очередь за Су-57

В 2021 году Михеев заявил об интересе к экспортному варианту российского боевого самолета пятого поколения со стороны пяти стран и спрогнозировал существенный спрос на него. Глава компании-спецэкспортера заметил, что большой интерес инозаказчиков к Су-57Э проявляется с учетом получения на него госзаказа по программе вооружения российской армии.

После мировой премьеры самолета на авиасалоне Airshow China в китайском Чжухае в ноябре 2024 года Бадеха сообщил, что долгосрочные партнеры России стоят за ним в очереди. Полеты Су-57Э вызвали огромный интерес у участников авиасалона в Китае, машина произвела фурор на международной авиационно-космической выставке Aero India в феврале 2025 года.

Су-57Э ВВС Алжира. Источник: topwar.ru

Первой страной, подтвердившей приобретение Су-57Э, стал Алжир. Страна, в парке которой имеются советско-российские истребители Су-30MKA, МиГ-29 и МиГ-25, купила неназванное число самолетов, а алжирские летчики обучаются пилотированию нового типа. Также Россия направила Индии предложение о поставке и локализации производства Су-57Э на территории республики. Такая открытость российской стороны к сотрудничеству контрастирует с обсуждаемой возможностью наложения ограничений со стороны США на техобслуживание американских истребителей пятого поколения F-35, приобретенных разными странами.

Су-35: много плюсов

Другой российский боевой самолет, вызывающий повышенный интерес у зарубежных заказчиков, — многоцелевой сверхманевренный истребитель Су‑35 (строевая модификция для ВКС России имеет обозначение Су-35С). Это глубокая модернизация знаменитого отечественного тяжелого истребителя Су-27, направленная на значительное повышение эффективности его поражения воздушных, наземных и морских целей. Машина относится к поколению 4++, но в ней используются передовые технологии истребителя пятого поколения Су-57. Первый полет она совершила 19 февраля 2008 года.

Одноместный самолет имеет два двигателя с цифровой системой управления и отклоняемым вектором тяги, что делает его сверхманевренным — способным разворачиваться в воздухе практически на месте, делать самые сложные и необычные фигуры пилотажа с девятикратной перегрузкой. Эта особенность стала визитной карточкой всех современных российских истребителей. Максимальная взлетная масса Су-35 — 34,5 т, он может нести 8 т вооружений на 12 узлах подвески. Практический потолок самолета — 18 000 м, максимальная скорость — 2,25 Маха, на крейсерской высоте без дозаправки он способен пролететь 3 600 км.

В арсенале Су-35 — широкий набор ракетно-бомбового вооружения. Бортовая РЛС с АФАР обнаруживает воздушные цели на дальности до 350 км, оптико-локационная станция "смотрит" на 80 км. Российские и зарубежные эксперты полагают, что этот тип истребителя превосходит любые зарубежные аналоги четвертого поколения и может на равных противостоять американским самолетам пятого поколения.

Истребитель завоевания превосходства в воздухе

Су-35 прошли проверку боем еще в сирийской кампании. Там они прикрывали в воздухе своих коллег, предотвращали опасное сближение американских истребителей с российскими машинами. Продолжают они перехваты иностранных самолетов и сегодня. Один из недавних случаев — проход в мае 2026 года вблизи британского RC-135 Rivet Joint, который проводил разведку над Черным морем. "Один российский Су-35 подлетел достаточно близко, чтобы активировать аварийные системы Rivet Joint, в том числе отключение автопилота", — констатировало Минобороны Соединенного Королевства.

В марте 2022 года Министерство обороны России обнародовало кадры применения Су-35 в спецоперации. Самолеты перехватывали воздушные цели, наносили удары высокоточным оружием по объектам Вооруженных сил Украины. Новейший российский истребитель продемонстрировал способность завоевать превосходство в воздухе: в одном из эпизодов Су-35 сбил один украинский самолет-штурмовик Су-25 и два вертолета Ми-24 ВСУ. По свидетельству летчиков, противник предпочитает спасаться бегством, когда засекает облучение бортовым радаром Су-35. Российское военное ведомство сообщало, что сам факт присутствия истребителей в воздухе не дает вражеским самолетам даже подняться с аэродромов.

Партии самолетов регулярно поставляются в ВКС России.

Су-35 на службе за границей

В 2019 году Россия завершила поставки Су-35 Китаю по заключенному контракту на 24 истребителя, резервных двигателей и наземного оборудования. Американское издание The National Interest назвало самолеты "головной болью и ночным кошмаром" для американской авиации в регионе.

ОАК передала партию самолетов Су-35С в войска. Источник: © Фото : Ростех

Пользователи соцсетей обсуждают наличие Су-35 в армии Алжира, несмотря на отсутствие сообщений о подписанных контрактах. В профильных зарубежных изданиях предположили, что страна получила самолеты, которые могли быть произведены ранее для Египта. В 2018 году стало известно о приобретении истребителей Индонезией, однако затем сделка была поставлена на паузу.

В 2023 году о приобретении Су-35 вместе с другой российской авиатехникой заявили в Иране. В сентябре 2025 года член комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Абольфазль Зохреванд подтвердил их получение. Об участии самолетов в отражении ударов США и Израиля по Ирану в 2026 году не сообщалось.

Виктор Бодров