Армия США запросила разработку гибридной «тяжёлой пехотной машины» ISV-H

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Армия США объявила конкурс на создание «тяжёлой машины пехотного отделения» (ISV-H). Согласно запросу командования, участникам конкурса предстоит представить различные прототипы автомобиля с электроприводом и вместимостью до 6 чел., разработанные на основе коммерчески доступных технологий.

Соответствующие контракты были заключены армией США 30 июня 2026 года вне традиционной системы закупок. GM Defense, Ford и BC Customs должны поставить по 3 прототипа ISV-Heavy к 30 марта 2027 года. Затем эти 9 машин пройдут испытания, прежде чем будет принято решение о дальнейшем серийном производстве.

GM Defense предлагает изделие, разработанное на основе тяжёлого гибридного тактического автомобиля, который был представлен на выставке AUSA 2024. Демонстрационный образец создан на платформе Chevrolet Silverado Heavy-Duty ZR2 и сочетает в себе 2,8-литровый турбодизельный двигатель GM Duramax с электродвигателем GMC HUMMER EV, 12-модульным аккумуляторным блоком ёмкостью 102 кВт⋅ч и задней осью eBeam. Предусматриваются модульные конфигурации для выполнения различных задач, включая РЭБ и противодействие БПЛА.

Предложение Ford основано на платформе F-Series Super Duty, которая имеет высокую грузоподъёмность, прочную конструкцию шасси и проверенную долговечность в сложных условиях эксплуатации, что делает её практичной основой для адаптации к нуждам военных. Компания намерена использовать свою сеть Ford Pro, созданную для обслуживания коммерческих автомобилей, для обеспечения логистической поддержки и доступности запасных частей.