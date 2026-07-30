Перехватчик "Молния-ПВО" таранит дроны ВСУ без боевой части

Добиться этого удается за счет скорости беспилотника, которая достигает 300 км/ч, рассказали военнослужащие 506-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск "Центр"

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Военнослужащие 506-го гвардейского мотострелкового полка группировки войск "Центр" используют дроны-перехватчики "Молния-ПВО" для тарана вражеских беспилотников без применения боевой части - скорость при пикировании достигает 300 км/ч. Об этом говорится в сюжете телеканала "Звезда".

Там рассказали, что масса "Молнии-ПВО" и ее скорость позволяют уничтожать вражеские цели даже без боевой части. БПЛА может просто протаранить дрон противника. Шансов продолжить полет у украинского оператора после этого не остается. Высота, на которой летают операторы, является стандартной для вражеских БПЛА самолетного типа. Именно за ними и охотятся наши перехватчики.

"Она создана, придумана для борьбы с БПЛА самолетного типа, то есть это ударники, крылья-разведчики такого формата. Как бы возможно и ту же самую "бабку" (тяжелый БПЛА коптерного типа "Баба-яга" - прим. ТАСС) сбить, но по большей части она сделана для ударных типов "самолетов", - сказал оператор "Молнии-ПВО" с позывным Иваныч.

Оператор-сапер с позывным Турист рассказал, что сборка перехватчика занимает не более 10 минут. "Птица очень удобная в целом, в сборке очень простая. По характеристикам скоростным она очень хорошо себя показала", - отметил он. Стандартная дальность полета "Молнии-ПВО" составляет около 15 км, скорость - около 120 км/ч, при пикировании на цель - до 300 км/ч.