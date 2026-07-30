Робот-паук QuadBoat сможет бегать по воде и спасать тонущих людей

Робот QuadBoat

Совместный проект китайских и американских робототехников QuadBoat успешно прошел первую стадию испытаний. Это робот-спасатель, конструкция и способ передвижения которого были подсмотрены у паука-рыболова, способного бегать по воде и вылавливать из нее добычу, не ныряя. Если проект увенчается успехом, мир получит принципиально новый автономный аппарат, который сам сможет найти и спасти тонущего человека.

Главная проблема спасательных операций на море – с каждой минутой в воде риски для утопающего растут. Поэтому важно не только оперативно найти его, но и быстро извлечь из воды. Современные беспилотники, воздушные и надводные, справляются только с задачей поиска. А вот достать человека из воды зачастую непросто и профессиональным спасателям – из-за особенностей конструкции их транспорта и того, что пострадавший обычно обессилен и не может им помочь. У QuadBoat четыре независимых ноги с большими поплавками, которые обеспечивают избыточную плавучесть, чтобы он мог перемещаться с грузом. Контроллер обратной кинематики и модель прогнозирующего управления координируют движения ног, что позволяет роботу корректировать свою позу. Благодаря этому он не только перемещается, но и может выйти на позицию для захвата прямо над целью, чтобы просто поднять ее – так, как это делает паук. Пока что QuadBoat научили только перемещаться над водой, на следующем этапе начнется отработка поиска и идентификации целей, а также выход на контакт с ними. Причем пока что все происходит в бассейне, на спокойной воде, а вот как поведет себя робот в открытом море – пока вопрос. Точнее, это задача на будущее, как и проработка других критически важных факторов спасательных операций.

Александр Мартыненко