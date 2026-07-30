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Газета.ru

Названо возможное требование НАТО к России из-за морской блокады Украины

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Удары по судам с военными грузами у Одессы и в порту "Николаев"
Удары по судам с военными грузами у Одессы и в порту "Николаев".
Источник изображения: РИА Новости

Норвежский профессор Дизен: НАТО потребует от РФ прекращения огня в Черном море

НАТО потребует от России прекратить огонь в Черном море на фоне морской блокады Украины, предположил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в своем аккаунте в соцсети X.

По мнению эксперта, российская морская блокада фактически лишила Украину выхода к морю и создала серьезные проблемы для военных поставок и украинской экономики в целом.

«Российская морская блокада Украины, фактически превратившая ее в страну без выхода к морю, не только подрывает способность НАТО поставлять оружие, но и оказывает глубокое влияние на экономику, в частности на экспорт сельскохозяйственной продукции», — написал Дизен.

Он предположил, что Североатлантический альянс будет настаивать на прекращении огня в акватории Черного моря, поскольку сложившаяся там ситуация напрямую затрагивает интересы НАТО.

За одни только последние сутки удары российских Вооруженных сил поразили два судна с грузом для украинских военных у берегов Одессы, на одном из них возник пожар. Также ВС РФ атаковали морской порт Николаев.

Ранее удары ВС РФ заблокировали украинский зерновой коридор.

Татьяна Охотникова

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