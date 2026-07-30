Греция получила средства на закупку вооружений в рамках программы SAFE

ЦАМТО, 29 июля. Греция 23 июля получила первый транш в размере 118,2 млн. евро в рамках программы кредитования SAFE (Security Action for Europe) Европейского союза.

Данный аванс составляет около 15% от общей суммы предоставленного Греции кредита, которая составляет 787,7 млн. евро.

Как предполагается, платеж позволит властям Греции ускорить реализацию приоритетных оборонных проектов и поддержит модернизацию Вооруженных сил страны. Пока не раскрывается, на какие конкретно проекты будут направлены средства.

Ранее в этом месяце Совет по внешней политике и обороне Греции (KYSEA) одобрил реализацию 11 программ приобретения новых систем вооружения и техники для модернизации Вооруженных сил, общая стоимость которых оценивается в 4,2 млрд. евро. В их числе: закупка БЛА нескольких типов (в т.ч. американские V-BAT и израильские Heron-1), самолетов ВТА C-390 бразильской Embraer, британских полупогружных катеров VICTA для Сил специальных операций, американских противотанковых ракетных комплексов Hellfire, группировки малых разведывательных спутников, приборов ночного видения, четырех гидроакустических систем для фрегатов класса MEKO-200.

Стоимость трех самолетов C-390, в частности, оценивается в 600 млн. евро, 10 катеров VICTA – в 145 млн. евро, ПТРК Hellfire – 100 млн. евро, 10 комплектов БЛА V-BAT – 70 млн. евро.

В числе одобренных KYSEA программ вошла и закупка в Израиле эшелонированной системы противовоздушной обороны стоимостью до 3,1 млрд. евро (3,4 млрд. долл.).

Покупка реализуется в целях создания многоуровневой системы ПВО/ПРО, получившей название Achilles Shield (Щит Ахиллеса). Ядром системы станут РЛС и ЗРК израильских компаний Rafael и IAI. В числе закупаемых систем: ЗРК Spyder AIO (All In One), Barak MX и David’s Sling. Также будут приобретены некинетические системы противодействия БЛА. Как заявил министр обороны Греции Никос Дендиас, система будет принята на вооружение в течение 35 месяцев с момента подписания контракта. Доля участия греческих компаний в проекте составит не менее 25%.

Поставка израильских систем, в частности, позволит ВС Греции снять с вооружения российские ЗРС С-300, которые под нажимом лидеров ЕС потенциально могут быть переданы Украине.

В настоящее время власти Греции направляют на оборону около 3,5% ВВП страны. К 2036 году Греция планирует потратить на модернизацию вооруженных сил около 28 млрд. евро. Существенная часть этих средств пойдет на закупку до 40 новых истребителей F-35 в США и фрегатов во Франции и Италии.