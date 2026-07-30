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ЦАМТО

Румыния и Украина намерены совместно выпускать до 15 тыс. беспилотников в месяц

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Украинский военнослужащий
Украинский военнослужащий готовит к запуску БПЛА, 2026 год.
Источник изображения: Reuters

ЦАМТО, 29 июля. Румынская компания OVES Enterprise (г.Клуж-Напока) и одна из крупнейших украинских компаний-производителей беспилотников EDRONE заключили стратегическое соглашение по созданию совместного производства дронов на территории Румынии.

Как сообщает Ziarul Financiar, соглашение предусматривает создание производственного объекта в г.Клуж-Напока, интеграцию технологии искусственного интеллекта Nemesis AI разработки OVES Enterprise и передачу производственных процессов и технологических компетенций со стороны EDRONE.

В рамках партнерства OVES Enterprise предоставляет собственные технологии, включая платформу Nemesis AI, тогда как EDRONE передает опыт серийного производства и практику применения систем в боевых условиях. На первом этапе на предприятии в Клуж-Напоке планируется выпуск трех типов БЛА: FPV-дронов, БЛА-перехватчиков и разведывательных БЛА.

Начальная производственная мощность предприятия оценивается в 1000 БЛА в месяц, штатная численность на первом этапе составит около 30 человек. Первые образцы, изготовленные в Румынии, планируется представить осенью 2026 года, после чего изделия перейдут на этап испытаний и демонстраций.

В среднесрочной перспективе линейка выпускаемой продукции может быть расширена до 27 моделей БЛА в зависимости от рыночного спроса и развития программ военных закупок в Румынии и других европейских государствах. Производственные мощности планируется довести до 10-15 тыс. ед. БЛА в месяц в зависимости от объема поступающих заказов и потребностей программ военных закупок.

Производственный цикл на предприятии в Клуж-Напоке охватывает полный технологический процесс – от интеграции комплектующих и монтажа систем разработки OVES Enterprise до конфигурирования, испытаний и подготовки изделий к применению по назначению. По заявлению представителей OVES Enterprise, необходимая инфраструктура для начала производства уже имеется, что позволяет приступить к выпуску продукции без значительных первоначальных инвестиций.

Договоренность расширяет сотрудничество компаний, начатое в первые годы после начала конфликта на Украине, и вписывается в более широкие межгосударственные договоренности Румынии и Украины о совместном производстве БЛА. Ранее, 12 марта 2026 года, президенты Румынии и Украины Никушор Дан и Владимир Зеленский подписали документы о запуске программы совместного производства БЛА на территории Румынии с привлечением до 200 млн. евро в рамках европейского механизма SAFE (Security Action for Europe).

OVES Enterprise – румынская частная технологическая компания, специализирующаяся на разработке автономных систем и приложений на основе искусственного интеллекта, основанная в 2015 году в г.Клуж-Напока. С 2024 года ведет производство БЛА военного и коммерческого назначения.

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Румыния
Украина
Проекты
AI
БПЛА
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