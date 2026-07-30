Принцип работы глушителя ВС России спутников Starlink объяснили

Эксперт Кузякин: Система «Волна-Купол-Гарант» глушит Starlink направленным радиолучом

Система «Волна-Купол-Гарант», используемая Вооруженными силами (ВС) России, глушит передачу данных с космических аппаратов Starlink наземным терминалам узким направленным высокочастотным радиолучом, вызывающим перегрузку на приемных антеннах. Принцип работы российской системы подавления спутниковой связи объяснил ТАСС генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

По его словам, в зоне действия «Волны-Купола-Гаранта» наземные терминалы Starlink прекращают работать. «Спутники просто их больше не слышат», — сказал эксперт, уточнив, что оглушенный космический аппарат не уничтожается физически, но «восстанавливает работоспособность лишь спустя несколько минут, что увеличивает эффект подавления».

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» заметил, что заглушенные российским комплексом «Волна-Купол-Гарант» спутники Starlink, используемые Вооруженными силами Украины для нанесения ударов по территории России, получили необратимые повреждения.

Также в июле Telegram-канал «Военный осведомитель» заявил, что российские специалисты разработали комплекс радиоэлектронной борьбы «Волна-Купол-Гарант», который глушит каналы спутниковой связи Starlink.