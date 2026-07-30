НАТО организовало прикрытие порта Констанца от дронов системой Triton

Источник изображения: topwar.ru

После целого ряда сообщений о том, что черноморские порты Украины во многом утратили способность безопасному приёму судов, эту функцию вместо Одессы, Черноморска и Южного решили передать румынской Констанце. Это порт на Чёрном море, через который теперь идёт основная перевалка военных грузов для Украины.

При этом в Румынии опасаются, что ВС РФ могут атаковать суда с военными грузами и на подходе к Констанце. Соответственно, в НАТО активно обсуждается вопрос того, как же защитить от России то, с помощью чего Украине предлагают против России продолжать войну.

Стало известно, что в порту Констанца за последние несколько дней были развёрнуты две автономные системы морского наблюдения Triton. Они позволяют обнаруживать дроны и заниматься мониторингом их курса. В первую очередь речь идёт о морских дронах (безэкипажных катерах).

Сообщается о том, что развёртывание таких систем направлено на усиление защиты критической инфраструктуры порта. Что интересно – говорят о том, что изначально поводом для появления «Тритона» в Румынии стала опасность, исходившая вовсе не от российского дрона, а от украинского. Об этом прямо пишет румынская пресса. Речь идёт о ситуации, когда украинский БЭК оказался в территориальных водах Румынии и взорвался близ инфраструктуры порта. Тогда Киев заявил, что «произошло это по вине российской РЭБ».

Теперь румынская сторона решила перестраховаться – сразу от «всех» дронов. Поможет ли?