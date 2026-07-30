«Недостающее звено в эволюции»: в сети «всплыл» чертёж истребителя HF-73

Источник изображения: topwar.ru

В сети «всплыл» эскиз самолёта, приписываемый немецкому авиаконструктору Курту Танку, который даёт представление о заброшенной индийской программе создания истребителя HF-73. Чертёж, датированный 1974 годом, иллюстрирует предполагаемую переделку HF-24 Marut в гораздо более совершенную машину HF-73. Этот проект в конечном итоге так и не вышел за рамки стадии проектирования.

HAL HF-24 Marut («Дух бури») является первым индийским сверхзвуковым боевым самолётом, разработанным и запущенным в серийное производство в 1960-х годах. Несмотря на статус первенца национального авиапрома, этот истребитель-бомбардировщик имел немецкие корни и тяжёлую судьбу.

Его создавал знаменитый немецкий авиаконструктор Курт Танк – творец культового истребителя Focke-Wulf Fw 190 времён Второй мировой войны. В конце 1950-х годов правительство Индии пригласило его возглавить этот амбициозный проект. Первый полёт HF-24 состоялся 17 июня 1961 года. Самолёт находился в эксплуатации с 1967 по 1990 год. Всего было построено 147 серийных машин.

Главной трагедией программы Marut стала нехватка мощности. Курт Танк, работая на местную компанию HAL, проектировал планер с великолепной аэродинамикой, рассчитанный на полёт со скоростью 2 Мах. Однако Индия не смогла закупить или разработать подходящий мощный двигатель. В связи с этим пришлось установить пару британских двигателей Bristol Siddeley Orpheus 703, но они оказались слишком слабыми для тяжёлого двухдвигательного планера. Из-за этого самолёт едва достигал 1 Мах и то лишь на большой высоте в пологом пикировании. Фактически он остался дозвуковым.

Несмотря на слабую тягу, HF-24 Marut оказался исключительно надёжным и живучим штурмовиком. Он ярко проявил себя во время Третьей индо-пакистанской войны 1971 года. Он выполнял сотни вылетов, осуществляя бомбардировку баз, аэродромов и танковых колонн противника. Самолёты часто возвращались на базу на одном работающем двигателе после прямых попаданий из зенитных орудий. 7 декабря 1971 года Marut сбил пакистанский истребитель Sabre (F-86), доказав, что индийская машина способна постоять за себя. При этом за всю войну ни один Marut не был потерян в воздушном бою.

HAL намеревалась превратить Marut в полноценный сверхзвуковой многоцелевой истребитель. Чертёж раскрывает ряд деталей о проекте. Изображение помечено как «HF-73 Ref. Umbau HF-24», где «Umbau» в переводе с немецкого означает «преобразование», что указывает на то, что самолёт изначально задумывался как эволюция HF-24, а не в качестве совершенно новой конструкции.

Источник изображения: topwar.ru

Внутри носового обтекателя расположена РЛС. Несколько отсеков для авионики размещены перед и за кабиной пилота. Имеется отдельная секция для системы питания и бортовой электроники. Видна расположенная внутри пулемётная установка с магазином для боеприпасов. Переработанная компоновка кабины позволяет вмещать более объёмную и сложную авионику. Переднее шасси расположено под кабиной без ущерба для пространства для оборудования.

По сравнению с оригинальным HF-24 Marut, который поступил на вооружение с относительно простой авионикой, HF-73 был задуман с гораздо более сложной архитектурой, подходящей для ведения дальнего боя.

Данный чертёж предполагает, что HF-73 должен был работать с продвинутыми РЛС, СУО и бортовыми компьютерами для применения УР, а не полагаться в основном на пушки и неуправляемое оружие.

Как указывается в издании IDRW, этот проект мог ознаменовать значительный шаг вперёд по сравнению с HF-24, который был ограничен технологиями 1960-х годов. Несмотря на многообещающие перспективы, HF-73 так и был воплощён «в железе». Причиной этого стали отсутствие подходящего двигателя с высокой тягой, ограниченное финансирование разработки отечественных истребителей в этот период и ставка на импортные самолёты:

HF-73 представляет собой недостающее звено в эволюции индийских истребителей. Он мог стать переходным мостом между HF-24 Marut и современными программами создания истребителей, такими как LCA Tejas, Tejas Mk2 и, в конечном итоге, AMCA.