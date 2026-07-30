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Деловая газета "Взгляд"

«Калашников» на 70% увеличил продажи доработанной с учетом опыта СВО экипировки

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Кадр: Telegram-канал «Концерн «Калашников»»
Кадр: Telegram-канал «Концерн «Калашников»».

В первом полугодии онлайн-продажи профессиональной боевой экипировки, усовершенствованной благодаря опыту спецоперации, выросли на 70%.

Производитель экипировки "Триада-ТКО" в первом полугодии увеличил продажи в сегменте онлайн-торговли на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в Telegram-канале концерна "Калашников".

Наибольшим спросом пользуется тактическая одежда серий CS и MS для разных погодных условий. Это коммерческие аналоги полевого обмундирования, которые улучшались благодаря взаимодействию с военными во время спецоперации. Пользователи высоко оценивают износостойкость и функциональную конструкцию изделий.

Серия CS ориентирована на свободу движений и комфорт при интенсивном использовании. Линейка MS отличается применением ткани, скрывающей бойца от приборов ночного видения, а также наличием плечевых клапанов для погон. Предприятие занимается созданием профессиональной экипировки с 2011 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года концерн "Калашников" успешно испытал в зоне спецоперации новый комплект обмундирования "Новатор".

В феврале 2025 года компания "Триада-ТКО" начала поставки перспективных бронежилетов для войсковых испытаний.

В мае гендиректор предприятия Алан Лушников сообщил о кратном росте спроса на снайперские винтовки для борьбы с дронами.

Мария Иванова

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