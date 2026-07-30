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Деловая газета "Взгляд"

Объявлено о воссоздании Высшего училища подводников

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Объявлено о воссоздании Высшего училища подводников
Объявлено о воссоздании Высшего училища подводников.
Источник изображения: @ Лев Федосеев/ТАСС

Адмирал Евменов: Кузница подводников ВМФ будет воссоздана в ближайшие два года

Высшее военно-морское училище подводного плавания им. Ленинского комсомола, входящее в состав Военного учебно-исследовательского центра (ВУНЦ) «Военно-морская академия», в ближайшие два года вернет статус самостоятельного учебного заведения, сообщил начальник ВУНЦ адмирал Николай Евменов.

"Училище [подводного плавания] должно было быть закрыто, готовилась передача учебно-материальной базы. Потом начали все возрождать. В общем-то, сейчас училище полностью работает в прежнем формате. Единственное, оно числится официально как факультет училища Фрунзе. По плану оно должно отделиться в 27-28 году, уже как училище подводного плавания", – приводит слова Евменова ТАСС.

Евменов отметил, что нынешняя учебно-материальная база училища подводников соответствует всем современным требованиям, а по ряду позиций даже улучшилась. Адмирал напомнил, что в 1998 году училище имени Ленинского комсомола было объединено с ВВМУ имени М. В. Фрунзе, после чего был создан Петербургский военно-морской институт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Высшее военно-морское училище имени Фрунзе в новом учебном году вернет свое историческое наименование.

Помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что модернизация атомного подводного флота стала важнейшей задачей развития ВМФ России.

Генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко сообщил, что многоцелевая атомная подлодка "Ульяновск" проекта "Ясень-М" пополнит состав ВМФ в декабре 2027 года.

Дарья Григоренко

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Севмаш
Персоны
Будниченко Михаил
Патрушев Николай
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