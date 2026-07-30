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Деловая газета "Взгляд"

Boeing отказалась передавать Украине лицензию на головки самонаведения для ракет Patriot

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Ракеты Patriot
Ракеты Patriot.
Источник изображения: @ Jason Cutshaw/U.S. Army/Wikipedia

Украина не сможет наладить собственное производство ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot из-за жесткой позиции корпорации Boeing, которая отказывается давать лицензию на головки самонаведения, сообщает Welt.

Украина не сможет наладить собственное производство ракет для зенитных ракетных комплексов Patriot из-за жесткой позиции корпорации Boeing, передает РИА "Новости".

Журналист немецкого канала Welt Кристоф Ваннер сообщил, что компания отказывается предоставлять лицензии третьим странам.

"Есть еще одно серьезное препятствие – это головки самонаведения для этих ракет Patriot, и прежде всего для модели PAC-3… Эти головки производит Boeing, и, насколько мне известно, корпорация не хочет предоставлять лицензию на их производство третьим странам", – сказал корреспондент в репортаже из Киева.

Он добавил, что запуск такого сложного технологического процесса требует много времени. Кроме того, ракеты PAC-3 сейчас остро необходимы самим Соединенным Штатам для восполнения запасов ПВО. Еще одним препятствием Ваннер назвал высокий риск уничтожения производственных мощностей российскими военными.

Ранее Владимир Зеленский после закрытой встречи с Дональдом Трампом заявил о якобы полученном согласии на лицензионное производство ракет-перехватчиков.

В свою очередь министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш выразил желание разместить эти мощности на польской территории. Сейчас выпуск ракет для Patriot по американской лицензии налажен только в Японии и Германии.

Украинский депутат Максим Бужанский заявил о полном отсутствии запасов ракет-перехватчиков для комплексов Patriot.

Эксперты выделили четыре нерешенные проблемы для запуска подобного производства на украинской территории.

Агентство Bloomberg спрогнозировало многолетние сроки организации выпуска этих зенитных снарядов.

Вера Басилая

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