"Рособоронэкспорт" представляет на мировом рынке новейшую ракету для Су-57Э

ЦАМТО, 29 июля. АО "Рособоронэкспорт" (входит в ГК Ростех) начинает продвижение на зарубежные рынки новой авиационной ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-СДМ разработки и производства АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение".

Ракета РВВ-СДМ предназначена для вооружения поставляемых на экспорт истребителей пятого поколения Су-57Э производства входящей в Ростех Объединенной авиастроительной корпорации. Кроме того, она может применяться на других самолетах российского производства после их соответствующей доработки, а также интегрироваться в комплекс вооружения самолетов иностранного производства.

"Рособоронэкспорт" отмечает возросший интерес мирового рынка к истребителю пятого поколения Су-57Э. Он доказал свое преимущество в реальных боевых условиях при противодействии самым современным системам ПВО и РЭБ. На боевом счету самолета множество воздушных, наземных и надводных целей, пораженных российскими авиационными боеприпасами, в том числе новейшей управляемой ракетой РВВ-СДМ. У нее увеличены дальность пуска, энерговооруженность двигательной установки, эффективность применения и улучшены аэродинамические характеристики. Кроме того, в ракете введен пассивный канал радиолокационной головки самонаведения, что дает полную скрытность, высокую точность наведения, эффективность в режиме "выстрелил и забыл", а также устойчивость к помехам", – сообщил заместитель председателя Союзмаша России, генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Авиационная ракета РВВ-СДМ предназначена для поражения самолетов, вертолетов, крылатых ракет, а также БЛА в любое время суток и в условиях радиоэлектронного противодействия. Она оснащена активно-пассивной радиолокационной головкой самонаведения, инерциальной системой управления и линией радиокоррекции.

Ракета может поражать цели, летящие на высотах от 15 м до 25 км, в том числе со скоростью до 3М.

В настоящий время "Рособоронэкспорт" предлагает своим партнерам для оснащения истребителя Су-57Э новейшие управляемые ракеты класса "воздух-воздух" малой дальности РВВ-МД2, средней дальности РВВ-СДМ, а также подтвердившую свои боевые возможности ракету большой дальности РВВ-БД.

Кроме того, в состав вооружения российского истребителя пятого поколения в экспортном исполнении входят управляемые ракеты класса "воздух-поверхность" Х-38МЛЭ, малозаметные высокоточные авиационные крылатые ракеты Х-69, противорадиолокационные ракеты Х-58УШКЭ, противокорабельные ракеты Х-35УЭ, а также корректируемые авиационные бомбы КАБ-250ЛГ-Э и управляемые планирующие авиационные бомбы УПАБ-1500Б-Э.

Авиационные управляемые средства поражения для истребителей пятого поколения разработаны как для размещения во внутренних отсеках фюзеляжа, что обеспечивает снижение радиолокационной заметности, так и для применения с внешних точек подвески. Малая заметность Су-57Э обеспечивает ему подавляющее тактическое преимущество над истребителями 4+ и 4++ поколений – как при ведении воздушных боев, так и при поражении наземных и надводных целей.

Су-57Э является единственным в мире истребителем пятого поколения, в малозаметной конфигурации которого (при внутрифюзеляжном размещении) применяются крупногабаритные крылатые ракеты класса "воздух-поверхность" Х-69 с большой дальностью пуска.

"Рособоронэкспорт" готов вести с дружественными России странами контрактную работу по поставкам как истребителя Су-57Э, так и предназначенных для него авиационных средств поражения. В рамках проводимой экспортной деятельности компания, в первую очередь, учитывает потребности Вооруженных сил России в вооружениях и военной технике. При этом высокий производственный уровень предприятий российского ОПК позволяет нам гарантировать заказчикам сроки изготовления и поставки продукции, не уступающие, а часто и опережающие возможности конкурентов на мировом рынке", – отметил А.Михеев.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".