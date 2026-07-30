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Военное обозрение

«Рособоронэкспорт» расширил арсенал вооружения для экспортного Су-57Э

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Источник изображения: topwar.ru

«Рособоронэкспорт» заявил, что для экспортной версии истребителя пятого поколения Су-57Э будет расширен перечень доступного вооружения. Теперь потенциальные покупатели смогут выбирать из более широкого спектра боевых средств.

Покупателям предложат внушительный арсенал высокоточного оружия. В него войдут ракеты «воздух-воздух» всех категорий – малой, средней и большой дальности. Также в списке управляемые авиабомбы и ракеты для ударов по наземным и морским объектам. Теперь самолёт одинаково эффективен против любой воздушной угрозы, где бы она ни появилась.

Для работы по земле и воде в арсенале – несколько типов высокоточных управляемых ракет, включая малозаметные крылатые, противорадиолокационные и противокорабельные.

Также добавили корректируемые и планирующие авиабомбы – обе с высокой точностью поражения. Теперь самолёт может решать практически любые боевые задачи: от перехвата целей в воздухе до точечных ударов по инфраструктуре противника.

Су-57Э – это экспортный вариант российского истребителя пятого поколения. Он отличается высокой манёвренностью и сниженной радиолокационной заметностью. Впервые самолёт показали за границей на авиасалоне в Дубае в 2025 году.

В феврале 2026 года «Рособоронэкспорт» анонсировал старт поставок зарубежным заказчикам уже в текущем году. В апреле компания официально подтвердила, что контракты с несколькими иностранными покупателями заключены.

По словам главы Минпромторга Антона Алиханова, наибольший интерес к Су-57Э проявляют страны Ближнего Востока, а также другие государства, которые хотят обновить свои ВВС.

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Истребитель 5 поколения
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