Damen Shipyards модернизирует корабли ВС Багамских островов

ЦАМТО, 29 июля. Голландская компания Damen Shipyards Group подписала с правительством Содружества Багамских островов контракты на проведение комплексной модернизации четырех состоящих на вооружении ВС кораблей.

Контракты были подписаны в ходе визита делегации Содружества Багамских островов на предприятие Damen Shipyards в Горинхеме (Нидерланды). Стоимость заказа не разглашается.

Программа предусматривает модернизацию двух патрульных кораблей Rolly Gray и Arthur Dion Hanna класса Stan Patrol 4207, патрульного корабля Cascarilla класса Stan Patrol 3007 и судна материального обеспечения Lawrence Major класса Stan Lander 5612.

Три патрульных корабля пройдут модернизацию на предприятиях Damen в Нидерландах, а работы над Lawrence Major будут выполнены в Колумбии на предприятии компании COTECMAR, которая является партнером Damen в регионе. Проведение работ вблизи района эксплуатации корабля позволит сократить сроки доставки и снизить затраты.

Как сообщал ЦАМТО, ВС Багамских островов подписали контракт на закупку девяти кораблей компании Damen Shipyards Group в марте 2014 года в рамках программы модернизации ВМС Sandy Bottom. Для реализации программы правительство страны получило кредит в размере 232 млн. багам. долл. (228 млн. долл.) в Deutsche Bank. Стоимость строительства кораблей оценивалась в 149 млн. багам. долл., а сопутствующие работы по созданию портовой инфраструктуры – в 75 млн. багам. долл., еще 8 млн. багам. долл. были зарезервированы на случай непредвиденных обстоятельств.

Соглашение предусматривало поставку четырех 43-метровых патрульных кораблей класса Stan Patrol 4207, четырех 30-метровых патрульных кораблей Stan Patrol 3007, одного 59-метрового судна обеспечения класса Stan Lander 5612 и 9 надувных шлюпок с жестким корпусом. Поставки были выполнены в течение 2014-2016 гг.

В частности, (P421) Arthur Dion Hanna был принят на вооружение в июне 2014 года, (P424) Rolly Gray – в апреле 2015 года, а (P 302) Cascarilla и (A 01) Lawrence Major – в апреле 2016 года.