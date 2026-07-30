Появились данные о новых Hornet-2 у ВСУ

ТАСС: У ВСУ могут появиться новые дроны Hornet-2, действующие в составе роя

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут появиться новые дроны Hornet-2, действующие в составе роя с минимальным участием оператора. Соответствующие данные стали известны российской компании-разработчику детекторов «Тень». Об этом сообщает ТАСС.

По словам собеседника, переход к Hornet-2 подразумевает использование полностью независимого цифрового роя, а испытания системы завершились в июне 2026 года в Испании. «Это результат работы США и ЕС по созданию системы управления роями дронов под названием Hivemind, где участие человека сводится к минимуму», — уточнил разработчик.

Ранее в компании-разработчике сообщили агентству, что детекторы беспилотников «Тень» смогут обнаруживать дроны-камикадзе Hornet, которые поставляют ВСУ.

Ранее в июле механик-водитель одного из антидроновых подразделений Вооруженных сил России Валерий Иванов сообщил РИА Новости, что дроны-перехватчики «Елка» позволяют уничтожать различные аппараты противника, включая Hornet и разведывательные дроны.