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Военное обозрение

Ресурсы противника показали испытания украинской баллистической ракеты

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Источник изображения: topwar.ru

Украинская компания Fire Point опубликовала на своем официальном интернет-портале фотографию некой ракеты, взлетающей по баллистической траектории. Вероятнее всего, таким образом Fire Point намекает на проведение испытаний украинской баллистической ракеты, которые недавно анонсировал глава компании Штилерман.

Ранее Штилерман заявил, что уже ближайшей осенью ВСУ будут обладать возможностью атаковать Москву баллистическими ракетами украинского производства. По словам главы компании Fire Point, на Украине уже построено несколько заводов по заливке твердотопливных двигателей для баллистических ракет. Кроме того, несколько таких площадок создано с целью возможного «переезда» производства, если одна из них будет поражена.

В настоящее время компания FirePoint заявляет, что ведет разработку сразу двух типов баллистических ракет – это FP-7 и FP-9. Первая должна поражать цели на расстоянии до 200 км и, по сути, должна стать аналогом советских ОТРК «Точка» и «Точка-У». В то же время дальность действия FP-9, как заявляют разработчики, превышает 800 километров.

Учитывая, что, как известно, украинское КБ «Южное» еще с середины 2010-х годов продолжает разработку оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан»/«Гром-2», призванных стать украинским аналогом ОТРК «Искандер», не исключено, что эти наработки могли быть использованы Fire Point для создания баллистических ракет.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Искандер
Точка-У
Компании
КБ "Южное"
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