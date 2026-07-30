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Военное обозрение

На Украине отмечают рост у ВС РФ количества средств для противодействия Starlink

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Источник изображения: topwar.ru

Противник сетует, что у российской армии фиксируется резкий рост количества комплексов спутниковой радиоэлектронной борьбы, предназначенных для противодействия системам американской спутниковой связи Starlink.

Как отмечает экс-советник главы украинского Минобороны Бескрестнов, в настоящее время все больше подобных комплексов появляется как в глубоком тылу, так и непосредственно вблизи линии боевого соприкосновения, что существенно осложняет для ВСУ применение дальнобойных дронов и других беспилотных систем. В то же время западные эксперты сообщают об усилении воздействия российских средств РЭБ на каналы управления беспилотниками и об участившихся случаях глушения Starlink на передовой и в прифронтовых районах.

Ранее сообщалось, что, по информации западной прессы, группа российских военных спутников «Космос-2609» — «Космос-2614» совершила серию маневров и вышла в одну орбитальную плоскость с финским спутником ICEYE. Расстояние между космическими аппаратами сократилось до менее 13 км, а по данным некоторых источников — до 500 метров. Финские спутники ICEYE используются для радиолокационного наблюдения и получения снимков поверхности Земли с разрешением до 16-25 см независимо от облачности, тумана или времени суток. Как известно, еще в 2022 году Украине был предоставлен прямой доступ к данным ICEYE, и ВСУ используют полученные финскими спутниками данные для планирования атак БПЛА. Не исключено, что сближение российских «Космосов» с ICEYE сделано в рамках попытки препятствования работе финского спутника.

Таким образом, все более очевидно, что уже скоро активное воздействие на спутники противника станет обыденностью: нейтральный космос фактически остался в прошлом — околоземная орбита стремительно превращается в арену боевых действий.

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Страны
Россия
США
Украина
Финляндия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
1 комментарий
№1
30.07.2026 02:15
Обидно  что противостояние  переходит в космическую сферу.
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