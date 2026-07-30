Российский дрон "Молния" пролетел 120 километров и уничтожил пикап ВСУ

ДОНЕЦК, 29 июл - РИА Новости. Российские военнослужащие поразили пикап ВСУ с помощью беспилотника "Молния", преодолев расстояние около 120 километров, рассказал РИА Новости начальник разведки 51-й общевойсковой армии группировки "Центр" с позывным Апостол.

По словам собеседника агентства, полет выполнялся не по прямому маршруту, а с учетом обхода зон действия средств радиоэлектронной борьбы и особенностей рельефа местности.

"Рекорд был установлен нами на 120 километров - на "Молнии" пролетели. Естественно, не по прямой, а с учетом обхода зон РЭБ и так далее. Посчитали трек - порядка 120 километров, и то на конечной стадии попали в пикап, не просто так полетели", - рассказал Апостол.

Он добавил, что на этапе испытаний беспилотников "Молния" российские военнослужащие также выполняли полеты в направлении аэродрома в Краматорске.