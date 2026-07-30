Chengdu проводит доработку самолета шестого поколения J-36

ЦАМТО, 29 июля. Китайская корпорация Chengdu Aircraft Corporation продолжает доработку перспективного тактического самолета, неофициально обозначаемого как J-36 и отнесенного экспертным сообществом к шестому поколению.

Как сообщает Army Recognition, на очередном прототипе (пятом по счету) изменена форма воздухозаборников и конфигурация сопел двигателей.

Разработчики выполнили переход на бесканальные сверхзвуковые воздухозаборники с плавным профилем внутренней поверхности, исключающим применение традиционных перегородок. Указанное решение снижает массу конструкции и уменьшает количество радиолокационно-отражающих кромок в канале воздухозаборника.

На части прототипов зафиксированы плоские двумерные сопла с признаками отклонения вектора тяги, на других – сопла углубленного (утопленного) типа, аналогичные конструкции первого летного образца. Сочетание указанных решений на пятом прототипе рассматривается как попытка найти компромисс между требованиями к малой радиолокационной и инфракрасной заметности в задней полусфере и необходимостью обеспечения управляемости бесхвостового планера за счет тяги двигателей.

Также отмечены изменения конфигурации основных опор шасси. Летательный аппарат выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло" без хвостового оперения, оснащен тремя двигателями, что, по оценкам специалистов, увеличивает суммарную тягу, внутренний объем для топлива и боевую нагрузку.

Первый полет летательного аппарата, ставшего известным благодаря появлению в сети фотографий с бортовым номером 3601, состоялся в конце декабря 2024 года в районе производственных мощностей Chengdu в провинции Сычуань совместно с двухместным истребителем J-20S. С того момента зафиксировано появление не менее пяти летных прототипов с последовательными конструктивными изменениями.

По оценкам зарубежных специализированных изданий, дальность полета платформы оценивается в диапазоне от 2000 до 3000 км, что соответствует району действия в пределах второй линии островных цепей в западной части Тихого океана. Летательный аппарат рассматривается как дальнобойная многофункциональная платформа, предназначенная для поражения самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления, самолетов-заправщиков и пунктов управления противника.

28 июня 2026 года официальные китайские военные медиаресурсы впервые опубликовали видеоматериал с косвенным подтверждением существования программы: в кадре, снятом с борта самолета-заправщика Y-20, зафиксирован размытый силуэт бесхвостого летательного аппарата. В сопровождающем комментарии упомянуты условные обозначения "Master Six" и "Little Six", относящиеся к двум демонстраторам шестого поколения – Chengdu J-36 и Shenyang J-50.

Официальные представители Пекина не подтвердили и не опровергли характеристики, наименование и статус программы. Сведения о переходе к мелкосерийному производству не подтверждаются профильными источниками, разработка находится на этапе интенсивных летных испытаний и конструктивной доводки.