Стало известно о максимально разрушительном оружии России

Эксперт Степанов: Торпеда «Посейдон» способна нанести максимально неприемлемый ущерб

Ядерная торпеда «Посейдон» представляет собой пример максимально разрушительного оружия России. Об этом ТАСС стало известно от эксперта Института права и национальной безопасности Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Александра Степанова.

По его словам, «Посейдон» «является тем инструментом сдерживания, который обеспечивает гарантированный ответ любому агрессору в неприемлемом, максимально разрушительном формате». Степанов уверен, что наличие на боевом дежурстве в мировом океане нескольких носителей подобных аппаратов обеспечит «возможность поражения практически всех стран, которые относятся к категории потенциальных противников».

Эксперт напомнил, что после применения ядерной торпеды возникают сильнейшие цунами, которые приносят прибрежным агломерациям потенциальных противников дополнительный ущерб.

Ранее британская газета Daily Express заявила, что слова президента России Владимира Путина о приближающемся завершении работ над беспилотным подводным аппаратом «Посейдон» следует рассматривать как предупреждение странам Запада.

Также в июле главнокомандующий Военно-морским флотом России, адмирал Александр Моисеев сообщил, что у страны уже есть носитель беспилотного подводного аппарата «Посейдон».