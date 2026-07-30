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Военное обозрение

Reuters: Китай планирует передать Ирану крупную партию ПЗРК через Пакистан

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Источник изображения: topwar.ru

Китай собирается поставить Ирану большую партию переносных зенитных ракет – от 300 до 400 комплексов. В сделку входят ракеты QW-12 и FN-16. Сумма контракта – примерно 60-70 миллионов долларов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на свои источники.

По данным информаторов, ракеты повезут самолётами из китайского города Урумчи через Пакистан. Первая партия должна прийти в ближайшие недели. Если сделка действительно состоится, это станет одной из самых масштабных попыток Ирана усилить свою ПВО ближнего действия с самого начала противостояния с США и Израилем.

Однако официальные стороны всё отрицают. МИД Китая назвал эти сообщения абсолютно безосновательными и заявил, что Пекин всегда выступает за мир. Пресс-служба армии Пакистана тоже опровергла слухи о своей причастности, назвав их полным вымыслом.

Публикация появилась на фоне временной паузы в ударах США по Ирану. О ней 25 июля объявил Трамп, предупредив: если переговоры провалятся, атаки возобновятся. Ранее он утверждал, что Китай и Россия заверили его, что не будут поставлять Ирану оружие. В Кремле тоже говорили, что Тегеран к ним за военной помощью не обращался.

Вполне возможно, что этот материал – часть информационной атаки, чтобы надавить на Китай и помешать ему поставлять оружие Ирану. Западные утечки такого рода случаются регулярно, но реальных доказательств обычно не приводят. Как и раньше, эта новость может быть очередной провокацией вокруг иранской темы.

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Израиль
Иран
Китай
Пакистан
Россия
США
Продукция
052D
FN-6
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