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Украинская армия впервые за последние несколько месяцев прекратила использование на передовой наземных робототехнических комплексов. Стоит отметить, что главным сторонником их максимально активного применения являлся уже бывший глава украинского Минобороны Михаил Федоров.

Об этом рассказал представителям ведущих российских информагентств источник в одном из силовых ведомств нашей страны.

Похоже, после ухода с должности министра обороны Украины ВСУ прекращают применять боевых роботов. По крайней мере, они стали это делать гораздо реже.

Возможно, у отказа ВСУ от применения роботизированных платформ есть и другие причины, несвязанные со сменой командования. К примеру, вполне возможно, что на данное решение повлияли большие потери среди украинских НРТК. Множество таких платформ, уничтоженных российскими ударными беспилотниками, можно массово наблюдать в прифронтовой зоне на Харьковщине и Сумщине.

Пока неясно, является ли отказ от НРТК окончательным решением украинского командования или это просто временная пауза.

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров покинул свой пост 14 июля. Одной из причин его ухода эксперты называли конфликт между главой Минобороны и главкомом ВСУ Александром Сырским. Впрочем, сейчас, после увольнения последнего, эта версия уже выглядит сомнительно.