Российские беспилотники показали высокую эффективность, рассказал военный

В группировке "Север" сообщили о высокой эффективности российских БПЛА

БЕЛГОРОД, 29 июл - РИА Новости. Российские беспилотники показали высокую эффективность, поражая цели на дальности до 60 километров от линии боевого соприкосновения, включая иностранную артиллерию и зенитные установки, рассказал РИА Новости командир разведывательно-ударного взвода беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным Журавль.

По его словам, основная работа сейчас ведется на харьковском направлении на беспилотниках ZALA Z-16, Z-20 и барражирующих боеприпасах "Ланцет".

"Беспилотники (ZALA) показали высокую эффективность. Очень высокую, я бы сказал. Система искусственного наведения со стопроцентной вероятностью поражает цель, если ты ее захватил. В этом нет никаких сомнений. Это было не раз доказано объективным контролем", - сообщил Журавль.

Недавно разведчики засекли движение польской самоходной артиллерийской установки Krab в 60 километрах от линии боевого соприкосновения, отметил он.

"Основная работа сейчас ведется на харьковском направлении. Можем здесь наблюдать результаты работы подразделения: нашли Krab. Заметили движение противника на точку эвакуации своей техники... Начали вести ее до этой точки. В это же время, пока шла погоня разведчика за ним, уже летел барражирующий боеприпас в эту точку", - добавил командир взвода.

За время работы на направлении удалось поразить несколько польских САУ Krab, а также две немецкие САУ "Гепард" на базе "Леопарда", отметил он.

"На нашем направлении много польских Krab было. Мне кажется, практически все были нами поражены тут. Две зенитки "Гепард", на базе "Леопарда" которые стоят. В современных реалиях многие могли бы подумать, что устаревшая модель. Но нет, потому что она отлично работает против БПЛА. Они отлично сбивали "Герани", но теперь уже сбивать не будут, потому что были вычислены и уничтожены", - резюмировал командир взвода.

Он подчеркнул, что преимущество российской аппаратуры в том, что цель захватывается независимо от наличия связи или работы РЭБ, и поражение гарантировано.

"Преимущество аппаратуры нашей: захватывает цель, там не важно, связь, не связь, РЭБ - все, 100% цель будет поражена", - пояснил Журавль.