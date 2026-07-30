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ЦАМТО

Госкомвоенпром: ОАО "АЛЕВКУРП" усовершенствовало оптико-электронную систему для ЗРК

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ЗРК «Печора-2М»
ЗРК «Печора-2М».
Источник изображения: www.belvpo.com

ЦАМТО, 29 июля. ОАО "АЛЕВКУРП" (Республика Беларусь) продолжает повышать эффективность оптико-электронных систем (ОЭС) для зенитных ракетных комплексов средней и малой дальности.

Специалисты предприятия существенно модернизировали ОЭС ТВ-ТП, разработанную для замены устаревшего советского телевизионно-оптического визира "Карат".

Главные обновления:

- внедрен автомат сопровождения целей (АСЦ): обеспечивает захват и ведение объекта без прямого участия оператора. Это существенно сокращает время реакции ЗРК и повышает вероятность поражения цели;

- увеличенные углы обзора: расширены тактико-технические характеристики системы за счет улучшения параметров обзора.

Усовершенствованная версия ОЭС ТВ-ТП уже успешно прошла все испытания. В ближайшее время она будет отправлена инозаказчику в рамках модернизации ЗРК "Печора" до уровня "Печора-2БМ".

Сочетание тепловизионного (ИК) и телевизионного каналов в полностью цифровой аппаратуре позволяет обнаруживать, сопровождать и обстреливать цели в пассивном режиме днем, ночью и при любой погоде.

Дальность обнаружения модернизированной системы как телевизионным, так и тепловизионным каналом полностью закрывает потребности модернизируемых на предприятии ЗРК "Печора", "Квадрат" и "Оса", значительно повышая их боевые возможности.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

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