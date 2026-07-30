Из эллинга вывели шестой модернизированный "Ясень-М"

Во вторник, 28 июля, на "Севмаше" состоялась торжественная церемония вывода из эллинга атомного подводного ракетного крейсера "Ульяновск". Это шестая многоцелевая АПЛ модернизированного проекта 885М (шифр "Ясень-М").

"В июне текущего года на стапелях прославленного "Севмаша" был заложен атомный подводный крейсер "Мурманск", а сегодня выводится из эллинга уже шестой в серии крейсер данного проекта "Ульяновск". Это свидетельствует о проведении системной работы по обновлению корабельного состава и повышению боевых возможностей Военно-морского флота", – заявил на церемонии главком ВМФ адмирал флота Александр Моисеев.

Вывод из эллинга АПЛ "Ульяновск" ОСК

По словам гендиректора КБ "Малахит" Владимира Дорофеева, до конца этого года российский флот получит пятый атомоход проекта 885М – "Пермь", причем подлодка будет вооружена гиперзвуковыми противокорабельными ракетами "Циркон".

"Ульяновск" заложили в июле 2017 года. Передача ВМФ ожидается в декабре 2027 года.

Подводное водоизмещение атомных подлодок типа "Ясень-М" достигает 13 800 тонн, длина корпуса – 139 метров, ширина – 13 метров, средняя осадка – 9,4 метра.

Подлодки оснащают десятью 533-мм торпедными аппаратами, а также пусковыми установкам для крылатых ракет "Оникс", "Калибр" или "Циркон".