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ЦАМТО

Иран наращивает производство ключевых видов вооружений

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Флаг Ирана
Флаг Ирана.
Источник изображения: Unsplash

ЦАМТО, 29 июля. Иранская оборонная промышленность расширяет производство важнейших видов вооружений и уделяет приоритетное внимание ракетным системам и средствам морского базирования.

Об этом, как передает INTERFAX.RU, заявил 28 июля исполняющий обязанности министра обороны Исламской республики бригадный генерал Маджид Эбнолреза, которого цитирует агентство Tasnim.

По его словам, в настоящее время линии по производству вооружений на оборонных предприятиях работают "активнее, чем когда-либо".

Он также заявил, что американские удары по стратегическим оборонным объектам не смогли остановить иранское производство оружия.

Ранее Пентагон неоднократно заявлял, что оборонно-промышленная база Ирана в значительной степени разрушена, а ее потенциал по производству баллистических ракет фактически уничтожен, напоминает INTERFAX.RU.

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Страны
Иран
США
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