Беларусь укрепляет военно-техническое сотрудничество с Мьянмой

ЦАМТО, 29 июля. В Госкомвоенпроме 28 июля состоялась встреча председателя Государственного военно-промышленного комитета Дмитрия Пантуса с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Союз Мьянма в Республике Беларусь Маун Маун Со.

Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в активизации и углублении взаимодействия в военно-технической сфере. Ключевая цель – дальнейшее укрепление обороноспособности и безопасности Мьянмы.

Белорусская сторона готова предложить партнерам комплексные решения, подтвержденные многолетним опытом и надежностью. Встреча прошла в конструктивном ключе и задала вектор для дальнейшей практической работы.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.