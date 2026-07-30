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ЦАМТО

Беларусь укрепляет военно-техническое сотрудничество с Мьянмой

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Дмитрий Пантус
Дмитрий Пантус.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 29 июля. В Госкомвоенпроме 28 июля состоялась встреча председателя Государственного военно-промышленного комитета Дмитрия Пантуса с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Союз Мьянма в Республике Беларусь Маун Маун Со.

Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в активизации и углублении взаимодействия в военно-технической сфере. Ключевая цель – дальнейшее укрепление обороноспособности и безопасности Мьянмы.

Белорусская сторона готова предложить партнерам комплексные решения, подтвержденные многолетним опытом и надежностью. Встреча прошла в конструктивном ключе и задала вектор для дальнейшей практической работы.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Белоруссия
Мьянма
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