ОСК вывела из эллинга атомный подводный крейсер "Ульяновск"

ЦАМТО, 29 июля. На предприятии ОСК "Севмаш" 28 июля состоялась торжественная церемония вывода из эллинга многоцелевого атомного подводного крейсера (АПК) проекта "Ясень-М" "Ульяновск".

Таким образом, завершен стапельный период строительства шестого корабля в серии модернизированного проекта.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, главнокомандующий ВМФ, адмирал флота Александр Моисеев, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, заместитель генерального директора ОСК по военному кораблестроению Андрей Богомолов, губернаторы Архангельской и Ульяновской областей Александр Цыбульский и Алексей Русских, представители проектной организации – конструкторского бюро ОСК "Малихаит". Гости подчеркнули значимость события для укрепления обороноспособности страны.

Главнокомандующий ВМФ адмирал флота Александр Моисеев отметил, что вывод из эллинга АПЛ "Ульяновск" – знаковое событие для Военно-морского флота. "В июне текущего года на стапелях прославленного Севмаша был заложен атомный подводный крейсер "Мурманск", а сегодня выводится из эллинга уже шестой в серии крейсер данного проекта "Ульяновск". Это свидетельствует о проведении системной работы по обновлению корабельного состава и повышению боевых возможностей Военно-морского флота. "Ульяновску" предстоит еще достройка на плаву и проведение комплекса испытаний. Дальнейшую службу корабль будет проходить в составе Краснознаменного Северного флота и продолжит славные традиции своих предшественников", – сказал главком ВМФ.

А.Моисеев также отметил, что "атомные подводные лодки, в том числе и этого проекта, сейчас и ближайшей перспективе являются основой нашего подплава. Они вносят весомый вклад в обеспечение безопасности нашего государства с учетом их боевых возможностей. Мы способны строить их в соответствии с теми планами, сроками, которые заложены нашими программами, и мы являемся свидетелями фактически ежегодных закладок и выводов кораблей из эллинга. Конечно, это благодаря тем компетенциям, тому огромному опыту, который имеет наш Севмаш".

Выступая на торжественной церемонии, заместитель генерального директора ОСК по военному кораблестроению Андрей Богомолов поздравил коллектив завода с достигнутым результатом: "завершен важный этап строительства. И я поздравляю коллектив предприятия с этим результатом. Эти корабли являются воплощением новейших российских разработок. Их отличают высокая эффективность и уникальные тактико-технические характеристики. Компетенции и опыт, наработанные предприятиями ОСК, позволяют удерживать высокий темп серийного строительства АПЛ четвертого поколения и пополнять наш флот кораблями, которые способны решать боевые задачи в условиях современных вызовов и угроз. Мы продолжим последовательную работу по обеспечению вооруженных сил мощным и современным флотом для укрепления обороноспособности нашей страны".

Генеральный директор конструкторского бюро "Малахит" Владимир Дорофеев, отметил на церемонии, что сейчас реализуется программа серийного строительства АПЛ проекта "Ясень-М". ВМФ, как основной заказчик, уделяет большое внимание, чтобы эффективность этих кораблей оставалась на высочайшем уровне. В связи с этим проводятся, в том числе, модернизационные работы. Ярчайший пример – это АПЛ "Пермь", заказ, который тоже сейчас находится здесь и в этом году будет принят в состав. В ходе серийного строительства он впервые оснащен перспективным новейшим комплексом ракетного вооружения "Циркон".

Генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко сообщил, что АПЛ "Ульяновск" проекта 885М (класс "Ясень-М") будет передана ВМФ РФ в декабре 2027 года. По его словам, "мы должны передать корабль в декабре следующего года, и это непременно состоится. У коллектива предприятия накоплен огромный опыт, в профессионализме корабелов сомнений нет".

Старт выводу АПК "Ульяновск" из эллинга дал генеральный директор Севмаша Михаил Будниченко. Командир крейсера по традиции разбил бутылку шампанского о корпус корабля.

После вывода из цеха корабль пройдет все виды испытаний: швартовные, ходовые, государственные.

"Ульяновск" – шестой ракетоносец в линейке многоцелевых атомных подводных лодок проекта "Ясень-М", спроектированных конструкторским бюро ОСК "Малахит" и построенных на Севмаше.

В составе Военно-морского флота сегодня несут службу головной крейсер проекта "Ясень" – "Северодвинск" и еще четыре АПК проекта "Ясень-М" – "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск". Еще несколько кораблей этого проекта находятся на разных этапах строительства. Чуть больше месяца назад, 17 июня 2026 года, на стапеле Севмаша был заложен 9-й атомный подводный крейсер серии "Ясень-М" – "Мурманск".

Многоцелевые АПК являются воплощением уникальных новейших российских разработок в области военного вооружения, морского оружия, технических и радиоэлектронных комплексов, главных энергетических установок. Изменения и технические решения, внедренные в проект "Ясень-М", касаются элементной базы комплексов, модернизированного оборудования и материалов, производимых российскими предприятиями. Эти ракетоносцы, которые строятся большой серией, предназначены для борьбы с подводными лодками и надводными кораблями противника и, согласно Военно-морской доктрине РФ, в перспективе станут основными многоцелевыми атомными подлодками ВМФ России.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ПО "Севмаш".