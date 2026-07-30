Путин поручил актуализировать договоры о ВТС с Казахстаном и Узбекистаном

ЦАМТО, 29 июля. Президент России Владимир Путин распорядился начать переговоры о внесении изменений в договоры о военно-техническом сотрудничестве с Казахстаном и Узбекистаном (в целях их актуализации – прим. ред.).

Президент подписал два соответствующих распоряжения.

В обоих документах В.Путин распорядился принять предложение правительства России о проведении переговоров. Их цель – заключение протокола о внесении изменений в ныне действующие договоры о развитии военно-технического сотрудничества с Казахстаном и Узбекистаном.

Договор с Казахстаном о развитии ВТС подписан 24 декабря 2013 года, с Узбекистаном – 29 ноября 2016 года.

Соглашения регулируют взаимные поставки оружия, ремонт и модернизацию вооружений, совместные разработки в этой сфере и защиту секретных данных.