Saab поставит самолеты ДРЛОиУ GlobalEye на Ближний Восток

ЦАМТО, 29 июля. Компания Saab 27 июля объявила о подписании контракта на поставку двух самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления GlobalEye с неназванной страной региона Ближнего Востока.

Стоимость заказа составляет 10,1 млрд. швед. крон (1,03 млрд. долл.). Поставки запланированы на 2030 год. Ссылаясь на требования покупателя и интересы национальной безопасности, компания не раскрывает заказчика.

Как заявил президент и главный исполнительный директор Saab Микаэль Йоханссон, заказ подтверждает стремление компании предоставлять заказчикам проверенные в боевых условиях возможности ДРЛОиУ.

GlobalEye представляет собой последнюю версию разработанной Saab системы ДРЛОиУ. Самолет оснащен надфюзеляжной РЛС Erieye-ER (Extended Range) S-диапазона с активной антенной решеткой с электронным сканированием, разработанной с использованием современной элементной базы на основе нитрида галлия (GaN).

Как заявлено, Erieye-ER устойчива к воздействию помех, на 70% увеличивает дальность обнаружения малозаметных воздушных целей и позволяет обнаруживать БЛА, крылатые и гиперзвуковые ракеты в сложной помеховой обстановке.

Дальность обнаружения станции превышает 650 км и может быть увеличена путем фокусировки энергии. Продолжительность полета самолета превышает 13 часов.

GlobalEye также оснащается комплектом активных и пассивных датчиков различных типов, обеспечивающих дальнее обнаружение и идентификацию объектов. Предоставляя в режиме реального времени информацию подразделениям ВВС, СВ и ВМС, самолет обеспечивает ситуационную осведомленность командования и раннее обнаружение угроз.

Как сообщал ЦАМТО, в регионе Ближнего Востока самолеты GlobalEye уже приняты на вооружение ВС Объединенных Арабских Эмиратов. Они получили 5 самолетов на базе Global-6000. ОАЭ не скрывают покупку систем данного типа. По этой причине заказчиком новых самолетов, вероятно, является другое государство.