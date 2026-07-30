Российскому судостроению прописали новые принципы субсидирования

Минпромторг и секция научно-экспертного совета Морской коллегии одобрили концепцию, которая изменит правила госфинансирования гражданского судостроения: две новые субсидии – верфям и производителям судового оборудования – планируется выделять только под выпуск судов по типовым проектам. Об этом сообщают Ведомости со ссылкой на одного из разработчиков инициативы, заместителя гендиректора ЦНИИ "Курс" (входит в ОСК) Дмитрия Стоянова.

Сейчас ключевыми инструментами господдержки в отрасли являются программа льготного лизинга и программа инвестиционных квот (так называемые "квоты под киль"). В рамках последней судовладельцы получают право на вылов биоресурсов в обмен на строительство судов на российских верфях. Условием для получения поддержки по этим программам является выполнение требований постановления правительства РФ №719 ("О подтверждении производства российской промышленной продукции"). Среди прочего оно устанавливает перечень обязательного российского оборудования.

Сухогруз "Каспийский берег" ОСК

Помимо этого есть государственное субсидирование процентных ставок по кредитам для верфей и судовладельцев, поддержка НИОКР для проектных организаций и производителей оборудования, а также утилизационный грант при сдаче судов в утиль.

Необходимость изменений стала очевидной после первого этапа "квот под киль", заявил Дмитрий Стоянов на конференции "Судостроение – стратегия 2026". Более чем 110 судов строились по 25 индивидуальным проектам, что исключает серийность и ведет к удорожанию производства. Концепция унификации направлена на то, чтобы уйти от этой практики, подчеркнул он.

Сама концепция предполагает создание двух реестров: типовых проектов судов с готовыми техническими решениями и судового комплектующего оборудования (СКО) – российского либо критически важного иностранного. Предполагается, что господдержку верфям и производителям комплектующих будут предоставлять при условии использования типового проекта судна и оборудования из этих реестров, в дополнение к требованиям постановления №719.

"Главная цель – максимальная унификация проектных решений и оборудования, как было в Советском Союзе", – пояснил Стоянов.

Документ утвержден протоколом Минпромторга в апреле, секцией научно-экспертного совета Морской коллегии – в мае, говорилось в презентации топ-менеджера.

Концепция предусматривает ввод двух новых мер господдержки, которые планируются к запуску в 2027 году, уточнил Стоянов. Первая субсидия – на строительство гражданских судов – призвана компенсировать верфям до 20% разницы между контрактной и фактической стоимостью судна. Разница возникает из-за того, что российское оборудование в рамках требований постановления №719 может оказаться дороже импортных аналогов.

Вторая субсидия – производителям СКО – компенсирует недополученную выгоду от предоставления скидки верфям. Изначально предполагалось утвердить ее на уровне до 20% от стоимости проданного СКО, сейчас обсуждается расширение до 50%, сказал Стоянов. Для получения субсидии производителю нужно будет заключить с Минпромторгом соглашение на три года, зафиксировав размер скидки и прогнозный объем продаж по комплектам оборудования.

На финансовое обеспечение части затрат, связанных со строительством гражданских судов водного транспорта (т.е. на субсидии верфям), из федерального бюджета ранее планировалось направить 4,4 млрд рублей в 2026 году, в 2027-м – 5,3 млрд, в 2028-м – 4,5 млрд.