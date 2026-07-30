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РИА Новости

В "Ростехе" рассказали о новом модуле для ФАБ-3000

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Авиабомба ФАБ-3000
Авиабомба ФАБ-3000.
Источник изображения: © Минобороны России

"Ростех": ФАБ-3000 с УМПК может сравнять с землей капитальную фортификацию

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Тяжелая авиационная бомба ФАБ-3000, получившая крылатый модуль, превращается в инструмент стратегического воздействия, который может разрушить сильно защищенные командные пункты и сравнивать с землей капитальные фортификационные сооружения, сообщила в среду госкорпорация "Ростех".

Минобороны России регулярно сообщает о поражении объектов ВСУ фугасными авиабомбами (ФАБ), оснащенными универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Такими боеприпасами вооружен фронтовой бомбардировщик Су-34. ФАБы и Су-34 производятся в контуре госкорпорации.

"Тяжелая ФАБ-3000, получившая крылатый модуль, превращается в инструмент стратегического воздействия. Ее мощный фугасный заряд способен разрушать, например, сильно защищенные командные пункты и сравнивать с землей капитальные фортификационные сооружения", - говорится в сообщении.

В "Ростехе" отметили, что применение ФАБов с УМПК - это пример качественного симбиоза боевого самолета и боеприпаса. Комбинированная инерциально-спутниковая система наведения УМПК позволяет экипажу, используя заранее заданные координаты, осуществлять сброс на удалении в несколько десятков километров от цели. Возможность Су-34 нести одновременно несколько ФАБ позволяет наносить удары высокой точности и очень большой мощности.

Также с УМПК применяются ФАБ-1500, ФАБ-500 и ФАБ-250. Они демонстрирует высокую эффективность при работе по рассредоточенным целям, скоплениям техники, полевым укреплениям.

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Страны
Россия
Продукция
Су-34
ФАБ-500
Компании
Минoбороны РФ
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