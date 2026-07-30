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Известия.ru

Морские получения: Каспийская флотилия обзавелась собственной авиацией

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Денис Абрамов

Самолеты и вертолеты позволят контролировать ситуацию в одном из важнейших для нашей страны регионов

Каспийская флотилия впервые в современной истории получила собственное авиакрыло. В состав нового смешанного авиасоединения вошли самолеты и многоцелевые вертолеты, которые смогут прикрывать корабли и перехватывать беспилотники. Создание подразделения стало частью программы усиления Военно-морского флота в регионе. Опрошенные «Известиями» эксперты связывают это решение в том числе с ростом угроз со стороны Украины. Киев уже предпринимал атаки на суда и инфраструктурные объекты в акватории Каспия, а также может использовать регион как маршрут для дальних беспилотников. Эксперты отмечают, что собственная авиация позволит флотилии оперативнее контролировать обстановку, защищать международный транспортный коридор «Север – Юг» и обеспечивать безопасность южных рубежей России.

Каспийские расклады

В составе Каспийской флотилии сформировано смешанное авиасоединение, способное выполнять широкий спектр задач. Морские летчики получили самолеты и многоцелевые вертолеты. До настоящего времени у КФЛ собственной авиации не было: во время учений корабли взаимодействовали с самолетами и вертолетами Южного военного округа, рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Источник изображения: iz.ru

Сейчас на флотилию возложена важнейшая задача — обеспечение безопасности южных морских рубежей, а также экономической деятельности страны не только в акватории, но и во всем Каспийском регионе, рассказал «Известиям» бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе.

— Важно не допустить в регион посторонних игроков, — пояснил он. — США, уже ведущие войну с Ираном, проявляют интерес к присутствию здесь. И их возможное появление — это угроза в том числе и южному подбрюшью России.

Значение Каспийского региона сегодня определяется не только вопросами безопасности, но и его экономической ролью, отметил военный эксперт Юрий Лямин.

— Через Каспий проходит часть международного транспортного коридора «Север – Юг». Он играет важную роль в перевозке грузов между Россией, Ираном и другими государствами. Кроме того, здесь ведется добыча углеводородов и развивается рыболовство, — напомнил он.

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Источник изображения: iz.ru

При этом ситуацию в регионе нельзя назвать спокойной. В американских интересах расшатывать ситуацию и дальше — таким образом они могут нанести существенный урон не только Ирану, но и России, считает Орджоникидзе.

В этот процесс активно старается вклиниться Украина, которая недавно нанесла удары по иранскому танкеру в Каспийском море, отметил Сергей Орджоникидзе.

— Киевский режим не нанесет большого урона, но постарается показать США, что они вместе, в надежде на возможные преференции, — объяснил эксперт.

Удары украинских БПЛА по объектам Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), в котором свою долю имеют Россия, Казахстан и другие страны, — часть такой стратегии. Лидеры государств региона уже почувствовали угрозу, Касым-Жомарт Токаев не зря говорил о необходимости скорейшего достижения мира на Украине — действия ВСУ затронули их интересы, отметил он.

Вертолеты против дронов

Для борьбы с украинскими дронами необходимо задействовать силы авиации. Одним из эффективных средств противодействия дальним беспилотникам самолетного типа могут быть как раз вертолеты.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Источник изображения: iz.ru

— Нужно учитывать еще один важный фактор. Украина иногда использует Каспийское море как зону транзита для беспилотников. Через Казахстан они могут долетать к нам на Урал и в Западную Сибирь. Нужно осуществлять перехват дронов над морем. И силы флотилии должны с этой угрозой бороться, — уверен Юрий Лямин.

Ранее СССР, а затем и Россия не держали мощных авиационных группировок на Каспии, что было продиктовано геополитическим положением региона, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Во время Гражданской войны авиационный отряд Красной армии действовал против белогвардейцев, но затем был расформирован, — напомнил он.

Свои самолеты КФЛ вновь получила перед Великой Отечественной войной. В ее состав вошел морской разведывательный авиаотряд, в котором числились гидросамолеты — всего от 13 до 18 машин. Но уже в 1948 году в связи с реорганизацией ВВС ВМФ авиачасти были расформированы.

— Сегодня ситуация изменилась, и на новые вызовы необходимо своевременно реагировать, — отметил эксперт.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Источник изображения: iz.ru

Усиление Каспийской флотилии началось более десяти лет назад. За это время ее основные силы перебазировались из Астрахани в Каспийск, где была отстроена необходимая инфраструктура.

В частности, введен в строй новейший учебно-тренировочный комплекс для подготовки личного состава спецподразделений. Усилены береговые части — в том числе и ракетными комплексами.

Был построен филиал 412-го военного госпиталя ЮВО в Каспийске, который в первую очередь будет работать в интересах моряков КФЛ и сухопутных частей, расположенных в Дагестане.

Основная ударная сила КФЛ — малые ракетные корабли (МРК), способные контролировать огромную территорию от Восточной Европы до Персидского залива.

В последние годы соединение пополнили МРК проекта 22800 «Каракурт» — «Амур» и «Тайфун». Их основное ударное вооружение — универсальный корабельный комплекс, позволяющий применять крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс», способные поражать цели на расстоянии в тысячи километров. За противовоздушную оборону отвечают зенитные ракетно-артиллерийские комплексы «Панцирь-М», а также другие современные системы вооружения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Источник изображения: iz.ru

МРК продемонстрировали свое стратегическое значение в 2015 году, когда нанесли удары из акватории Каспийского моря по объектам террористов в Сирии. Впоследствии они неоднократно привлекались к нанесению ударов по военным объектам в ходе специальной военной операции.

Появление собственного авиасоединения стало очередным этапом модернизации Каспийской флотилии. Новые самолеты и вертолеты расширят возможности соединения по ведению разведки, прикрытию корабельных группировок, защите международного транспортного коридора «Север – Юг» и противодействию современным воздушным угрозам, включая беспилотники большой дальности. В условиях растущего значения Каспийского региона собственная авиация становится одним из ключевых элементов обеспечения безопасности российских интересов на южном стратегическом направлении.


Богдан Степовой

Роман Крецул

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