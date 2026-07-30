Войти
bmpd.livejournal.com

Индонезия подписала контракт на закупку 12 учебно-боевых самолётов М-346F

167
0
0

Итальянская компания Leonardo сообщила о заключении 21 июля 2026 года контракта с индонезийской компанией PT ESystem Solutions Indonesia на поставку министерству обороны Индонезии 12 учебно-боевых самолетов (фактически легких истребителей) Leonardo М-346F Block 20 Master. Поставка этих самолетов ВВС Индонезии будет начата в 2030 году.

Изображение учебно-боевого самолёта Leonardo М-346F Block 20 Master (с) Leonardo

Стоимость контракта не разглашается. Участие частной компании PT ESystem Solutions Indonesia в этой сделке в качестве посредника вызвало вопросы в индонезийских СМИ. Индонезия стала одиннадцатым известным заказчиком самолетов семейства М-346, и ее контракт доводит общее количество заказанных серийных самолетов этого типа до 176 единиц (без учета опционов), из которых были поставлены 102. Общий налет парка М-346, по заявлению Leonado, на 21 июля превысил 170 тысяч летных часов.

Кроме того, 22 июля Leonardо и PT ESystem Solutions Indonesia подписали соглашение о намерениях относительно поставки министерству обороны Индонезии для авиации ВМС Индонезии неназываемого количества многоцелевых вертолётов Leonardo AW149. Контракт пока что не заключен.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индонезия
Италия
Продукция
M-346
Компании
Leonardo
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.07 02:25
  • 1
Робот-паук QuadBoat сможет бегать по воде и спасать тонущих людей
  • 30.07 02:15
  • 1
На Украине отмечают рост у ВС РФ количества средств для противодействия Starlink
  • 29.07 20:44
  • 0
Комментарий к "Страсти по «Арене-М»: изобрела ли Россия панацею для защиты танков от FPV-дронов?"
  • 29.07 18:45
  • 0
Комментарий к "Главная причина поражений в июне 1941 года"
  • 29.07 17:42
  • 0
Комментарий к "Индия испытала замену С-400"
  • 29.07 15:59
  • 2
Моисеев: для ВМФ построят новейший фрегат водоизмещением более 9 тыс. тонн
  • 29.07 15:51
  • 4
«Снесем все к чертовой матери!» Стоит ли России ударить по производителям БПЛА в Европе?
  • 29.07 15:39
  • 1
Forbes: удары ВС РФ по портам парализовали украинский железорудный экспорт
  • 29.07 12:39
  • 1
Страсти по «Арене-М»: изобрела ли Россия панацею для защиты танков от FPV-дронов?
  • 29.07 10:36
  • 1
Катапульта ударившей по Одессе российской «Бандероли» попала на фото
  • 29.07 10:29
  • 1
Нидерланды заказали новейшие системы обнаружения подлодок для гражданского флота
  • 29.07 10:04
  • 6
Дуров: Чиновнику, «сломавшему интернет» в РФ, американцы должны вручить медаль
  • 29.07 09:59
  • 1
Индия испытала замену С-400
  • 29.07 05:41
  • 0
Комментарий к "Почему некогда могущественный Древний Египет растерял влияние и потерял независимость"
  • 29.07 04:50
  • 1
Министерство ВС Франции сообщило об успешном испытании демонстратора стратосферного БЛА Heliblade