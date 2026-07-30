Индонезия подписала контракт на закупку 12 учебно-боевых самолётов М-346F

Итальянская компания Leonardo сообщила о заключении 21 июля 2026 года контракта с индонезийской компанией PT ESystem Solutions Indonesia на поставку министерству обороны Индонезии 12 учебно-боевых самолетов (фактически легких истребителей) Leonardo М-346F Block 20 Master. Поставка этих самолетов ВВС Индонезии будет начата в 2030 году.

Изображение учебно-боевого самолёта Leonardo М-346F Block 20 Master (с) Leonardo

Стоимость контракта не разглашается. Участие частной компании PT ESystem Solutions Indonesia в этой сделке в качестве посредника вызвало вопросы в индонезийских СМИ. Индонезия стала одиннадцатым известным заказчиком самолетов семейства М-346, и ее контракт доводит общее количество заказанных серийных самолетов этого типа до 176 единиц (без учета опционов), из которых были поставлены 102. Общий налет парка М-346, по заявлению Leonado, на 21 июля превысил 170 тысяч летных часов.

Кроме того, 22 июля Leonardо и PT ESystem Solutions Indonesia подписали соглашение о намерениях относительно поставки министерству обороны Индонезии для авиации ВМС Индонезии неназываемого количества многоцелевых вертолётов Leonardo AW149. Контракт пока что не заключен.