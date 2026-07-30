Португалия заказала три итальянских фрегата типа FREMM EVO

20 июля 2026 года в Риме между министерствами обороны Португалии и Италии было подписано межправительственное соглашение относительно строительства Италией для португальского флота трех фрегатов нового типа FREMM EVO. Генеральным подрядчиком по реализации соглашения выступит итальянская судостроительная компания Fincantieri, уже ведущая строительство двух фрегатов типа FREMM EVO для ВМС Италии.

Стоимость контракта, согласно португальским СМИ, составляет 3,9 илрд евро, и он должен финансироваться из средств, выделяемых Португалии в счет ускоренного льготного кредитования по программе Европейского Союза Security Action for Europe (SAFE). Предварительно, Португалии обещано выделение по программе SAFE 5,841 млрд евро, которые, помимо заказа трех новых фрегатов, португальское министерство обороны планирует пустить также на закупку бронетехники, спутников и систем ПВО.

Министерство обороны Португалии в декабре 2025 года выбрало фрегаты типа FREMM EVO итальянской компании Fincantieri для программы строительства шести новых фрегатов для португальского флота. В конкурсе также участвовал проект французского фрегата FDI. ВМС Португалии планируют приобретение шести новых фрегатов для замены сейчас находящихся в составе флота трех фрегатов типа Vasco da Gama (немецкой постройки проекта МЕКО 200) и двух фрегатов типа Bartolomeu Dias (бывшие голландские типа М), все они были построены в начале 1990-х годов. На первом этапе Португалия в счет средств SAFE заказала три новых фрегата типа FREMM EVO. При подписании соглашенния по ним заявлялось, что все три фрегата должны быть сданы уже в 2029-2030 годах, но итальянские профильные СМИ приводят выглядящий более реалистичным срок 2031-2032 годов.

Фрегаты типа FREMM EVO являются модифицированным вариантом строившихся ранее Fincantieri для ВМС Италии фрегатов франко-истальянской программы FREMM. С 2013 по 2025 годы Fincantieri сдала 10 фрегатов типа FREMM, два из которых на этапе достройки были в 2020 году проданы Египту. В 2025 году было достигнуто соглашение о продаже Греции из состава итальянского флота двух первых фрегатов данного типа F 590 Carlo Bergamini и F 591 Virginio Fasan, которые должны быть переданы греческому флоту в 2029 году, с возможностью продажи еще двух кораблей.

Для замены двух продаваемых Греции фрегатов итальянский флот заказал два новых корабля уже в модернизированном исполнении типа FREMM EVO. 31 июля 2024 года Европейское агентство по вооружениям OCCAR заключило контракт с итальянской компанией Orizzonte Sistemi Navali (OSN, совместное предприятие Fincantieri и Leonardo) стоимостью 1,5 млрд евро на постройку для ВМС Италии двух фрегатов нового типа FREMM EVO. Оба корабля строятся на интегрированной верфи Fincantieri в Рива-Тригозо и Мудджиано, с контрактными сроками сдачи в июне 2029 и июне 2030 года. Контракт OCCAR оговаривал также выход к концу 2024 года из ранее совместной франко-итальянской программы FREMM французского объединения Naval Group, в результате чего теперь программа FREMM стала полностью итальянской и принадлежащей OSN. Церемония первой резки стали для головного итальянского фрегата F 600 Bersargliere типа FREMM EVO состоялась в Рива-Тригозо 3 апреля 2025 года, а церемония официальной закладки - 8 июля 2025 года. Церемония закладки второго итальянского фрегата F 601 Aviere была произведена там 23 июля 2026 года. В случае продажи Греции еще двух кораблей типа FREMM не исключена возможность постройки для итальянского флота еще двух или четырех фрегатов типа FREMM EVO.

Фрегат FREMM EVO спроектирован на основе противолодочного варианта итальянской версии фрегата FREMM, при сохранении его корпуса и энергетической установки. Главными отличиями FREMM EVO от итальянских FREMM должна стать установка новой АСБУ Leonardo SADOC Mk 4 CMS и нового радиолокационного комплекса Leonardo Kronos AESA 3D Dual Band Radar (DBR) с неподвижными антеннами C- и X-диапазонов, как на итальянских "патрульных" кораблях типа РРА в конфигурации Full, а также новый комплекс радиотехнической разведки и РЭБ IEWS совместной разработки Leonardo и ELT (Elettronica), также применяемый на РРА, но в новом исполнении с конфромными антеннами с АФАР. По образцу кораблей типа РРА выполнен также расширенный командирский мостик корабля и установлены две новые навигационные РЛС GEM Elettronica Gemini X/Ka. Также на корабле FREMM EVO должен быть установлены специальный комплекс обнаружения малых БПЛА ELT CUAS, в состав которого войдет спеиальная РЛС обнаружения с четырьмя неподвижнымии антеннами с АФАР (в качестве вариантов называются РЛС Fincantieri OMEGA 360 или Leonardo Tactical Multi Mission Radar (TMMR))., а также электронно-оптические датчики. Для подавления и уничтожения БПЛА устанавливаются специальные передатчики помех и два 30-мм дистанционно управляемых боевых модуля Leonardo Lionfish, использующих выстрелы с программируемым подрывом. Устанавливается также интегрированный комплекс Fincantieri UMS (Unmanned Management Suite) для управления базирующимися на фрегате БПЛА и безэкипажными катерами. Для облегчения верхнего веса надстройки FREMM EVO будут выполнены полностью из алюминиевых сплавов, полное водоизмещение фрегата оценено в 6500 тонн.

Сообщается, что заказанные Португалией корабли типа FREMM EVO будут практически идентичны итальянским, за исключением ряда систем связи. Кроме того, ВМС Португалии пока что не определились с типом предполагаемых к закупке для этих фрегатов противокорабельных ракет - рассматриваются как итальянские MBDA Italia Teseo Mk2/E (штатно устанавливаемые на итальянских кораблях). так и ставшие теперь фактически новым стандартом для НАТО ракеты Kongsberg NSM.