Атомную подлодку «Ульяновск» проекта «Ясень-М» вывели из эллинга «Севмаша»

Новейшую многоцелевую атомную подводную лодку «Ульяновск» проекта 885М «Ясень-М» вывели из эллинга оборонного предприятия «Севмаш». Об этом 28 июля сообщили в Минобороны России.

«Ульяновску» предстоит еще достройка на плаву и проведение комплекса испытаний», — приводит слова главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала флота Александра Моисеева пресс-служба ведомства в мессенджере «Макс».

Главнокомандующий также отметил, что в дальнейшем корабль войдет в состав Северного флота. По словам Александра Моисеева, Россия способна строить подобные суда в соответствии с графиками государственных программ, что подтверждается практически ежегодными закладками и выводами новых кораблей из эллинга.

Президент России Владимир Путин ходе встречи с военными в честь Дня Военно-Морского Флота РФ 26 июля заявил, что Военно-морской флот имеет огромное значение в ядерной триаде России. Глава государства уточнил, что 60% границ России — это водная гладь, и даже с этой точки зрения значение ВМФ является непреходящим.