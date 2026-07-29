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Военное обозрение

На Украине обеспокоены унификацией БПЛА «Герань» и «Гербера»

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Источник изображения: topwar.ru

Противника чрезвычайно беспокоит унификация российских БПЛА «Гербера» и «Герань», существенно расширяющая возможности боевого применения недорогих дронов-обманок. Как сообщают украинские ресурсы, управляемые версии «Сикер» этих БПЛА оснащены одинаковыми системами наведения, связи и навигации.

При этом от исходного варианта в модифицированной «Гербере» пока что остается полетный контролер, сервоприводы и некоторые другие детали. Кроме того, обновленный вариант «Герберы» получил 12-лучевую «Комету-М». Тут новые «Герани» несколько обошли «младшего брата» — «получатели» этих изделий сообщают о начале более широкого применения 32-лучевых версий помехозащищенного приемного модуля.

Также «Герани» передали «Герберам» MESH-модем и камеру, благодаря чему удалось существенно расширить функционал «Гербер» — они не только получили возможность поражать цели под управлением оператора, но и стали глубже интегрированы в экосистему «Гераней», где используются как ретрансляторы сигнала, разведчики и т.д.

Ранее сообщалось о применении новой модификации реактивной «Герани-4», специально предназначенной для борьбы с судами в портах противника. Для более эффективного поражения судов эти БПЛА оснащены более мощной боевой частью. Новая противокорабельная «Герань» уже показала себя как чрезвычайно эффективное средство для борьбы с торговыми судами противника в случаях, когда тратить ПКР дорого и бессмысленно.

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Страны
Украина
Проекты
БПЛА
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