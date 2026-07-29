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Ростех

Ростех развивает финансовые сервисы для привлечения и поддержки сотрудников

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Ростех
Ростех.
Источник изображения: Ростех

Работники предприятий Госкорпорации получили доступ к обновленной платформе, объединившей банковские, страховые и пенсионные услуги в едином пространстве

Официальная страница финансовой платформы холдинга «РТ-Финанс» Госкорпорация Ростех последовательно развивает корпоративные программы, направленные на повышение социальной защищенности сотрудников и укрепление кадрового потенциала. Одним из новых инструментов этой экосистемы стала обновленная финансовая платформа холдинга «РТ-Финанс» (входит в Ростех), объединившая банковские, страховые и пенсионные сервисы в едином цифровом пространстве.

На портале fp.rtfinance.ru работники предприятий Ростеха и члены их семей получили доступ к расширенному набору финансовых услуг на специальных условиях. Среди них — оформление потребительского кредита по сокращенной онлайн-заявке без визита в офис банка и страхование автомобиля с консультационным сопровождением. Кроме того, специалисты окажут поддержку как на этапе подбора оптимального варианта, так и во время действия полиса.


РТ-Финанс.
Источник: Ростех

Единая цифровая платформа объединила сервисы организаций холдинга «РТ-Финанс», сделав взаимодействие с ними максимально простым и удобным. Пользователям больше не нужно переходить между различными интерфейсами, а многие услуги стали комплексными.

«Ростех — это прежде всего люди. Забота о них — наш стратегический приоритет. Обновленный финансовый портал объединил все сервисы „РТ-Финанс“ в едином окне: от кредитов и вкладов до страховок и пенсионных программ. Цифровые технологии и современный подход не только повышают доступность услуг для работников предприятий Ростеха за счет специальных условий, но и делают их максимально удобными и защищенными. Платформа поможет эффективно управлять своими финансами в долгосрочной перспективе», — отметил заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Игорь Завьялов.

При разработке портала применены современные средства защиты информации, гарантирующие сохранность данных и исключающие их использование в рекламных целях третьими лицами. Интерфейс решения интуитивно понятен, адаптирован под любые устройства и не требует дополнительного обучения.

«Финансовая платформа — важный шаг к созданию единой системы финансовых услуг Ростеха. Сейчас на одном портале представлены ключевые услуги, необходимые для сотрудников предприятий Корпорации. Важно, что их количество на платформе последовательно расширяется, и это позволяет нам предлагать максимально современный уровень сервиса для пользователей», — отметил генеральный директор холдинга «РТ-Финанс» Андрей Кондратьев.

Госкорпорация Ростех — крупнейший работодатель России в сфере высоких технологий, объединяющий более 730 тысяч человек. Для привлечения, поддержки и мотивации сотрудников на предприятиях Корпорации действует комплексная социальная программа, объем которой в 2026 году планируется увеличить до 33 млрд рублей — на 17% больше по сравнению с прошлым годом. Помимо конкурентоспособной заработной платы, работникам предоставляется расширенный социальный пакет, включающий жилищные программы, добровольное медицинское страхование, санаторно-курортное лечение, выплаты при рождении детей и другие меры поддержки.

Холдинг «РТ-Финанс» создан в 2023 году решением Наблюдательного Совета Госкорпорации Ростех как центр компетенций финансовых услуг Корпорации. Деятельность холдинга сфокусирована на предоставлении предприятиям отечественной промышленности и их работникам комплекса финансовых услуг. Среди основных направлений — полный спектр банковских услуг, включающий международные расчеты, факторинг и выпуск цифровых финансовых активов, страховая брокерская деятельность, оказание услуг регистратора. Физическим лицам банковский холдинг предлагает банковское обслуживание, корпоративные пенсионные и страховые программы, обучение финансовой грамотности.

Устойчивые рыночные позиции АО «РТ-Финанс» подтверждаются высокими оценками рейтинговых агентств. «Эксперт РА» присвоило кредитный рейтинг организации на уровне ruAAA (наивысший уровень надежности) со стабильным прогнозом. В мае 2026 года агентство АКРА подтвердило рейтинг кредитоспособности «РТ-Финанс» на уровне AA(ru) также со стабильным прогнозом.

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Россия
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Ростех
Разное
Кредитование
1 комментарий
№1
29.07.2026 03:27
Ай  да Ростех! Чемезов  настоящий мужчина! Конечно если это не банальная  автоматизация,основанная на успехах современного консалтинга.
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