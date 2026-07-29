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Российская «Рука» насобирает «птичек» ВСУ

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Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

ТАСС: В группировке «Запад» создали НРТК «Рука» грузоподъемностью 40 килограммов

Специалисты 45-й отдельной гвардейской инженерной бригады группировки войск «Запад» Вооруженных сил России создали наземный робототехнический комплекс (НРТК) РТК-300 «Рука» грузоподъемностью до 40 килограммов. Об этом ТАСС сообщил оператор НРТК с позывным Шуруп.

По его словам, основное назначение «Руки» — дистанционное разминирование, в частности, сбор «птичек» — упавших дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также мин и самодельных взрывных устройств.

Ранее РИА Новости со ссылкой на старшину саперной роты с позывным Ежик сообщило, что военнослужащие 88-го саперного полка группировки российских войск «Север» модернизировали НРТК «Курьер» для борьбы с магнитными минами ВСУ в Сумской области.

В июне ТАСС сообщил, что НРТК «Катюша» впервые представили в ходе международного военно-морского салона «Флот — 2026» в Кронштадте.

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