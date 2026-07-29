Нидерланды заказали новейшие системы обнаружения подлодок для гражданского флота

Нидерланды заказали гидроакустические системы для обнаружения подлодок

Военное ведомство Нидерландов приобретет мобильные гидролокаторы, способные оперативно превращать обычные коммерческие суда в эффективные инструменты для поиска субмарин.

Минобороны Нидерландов заказало у местной научно-технической компании OPTICS11 гидроакустические системы для обнаружения подводных лодок, передает РИА "Новости".

Поставка оборудования пройдет в рамках программы ASWINABO, которая направлена на повышение боеготовности и автономности Королевских военно-морских сил.

"Минобороны Нидерландов заключило контракт с местной компанией OPTICS11 на разработку и поставку контейнерных версий гидроакустической системы OptiArray", – отмечает отраслевое международное издание Naval Today. Программа предусматривает возможность быстрого оснащения современными средствами подводного наблюдения существующих военных кораблей, гражданских судов и беспилотных морских платформ.

В отличие от традиционных буксируемых комплексов, которые устанавливаются только на специализированные противолодочные корабли, контейнерное исполнение позволит оперативно интегрировать аппаратуру на различные суда. Это решение расширит возможности флота по выявлению скрытых угроз на фоне растущего использования автономных морских систем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Нидерландов инициировало масштабную модернизацию вооруженных сил.

Ранее Великобритания и девять европейских стран договорились о создании совместного военно-морского соединения.

Для укрепления флота голландское Минобороны запланировало покупку двух противолодочных фрегатов и беспилотных кораблей.

Мария Иванова