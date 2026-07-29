Войти
Деловая газета "Взгляд"

Нидерланды заказали новейшие системы обнаружения подлодок для гражданского флота

516
1
0
Десантный корабль ВМС Нидерландов "Роттердам"
Десантный корабль ВМС Нидерландов "Роттердам".
Источник изображения: Фото: commons.wikimedia.org

Нидерланды заказали гидроакустические системы для обнаружения подлодок

Военное ведомство Нидерландов приобретет мобильные гидролокаторы, способные оперативно превращать обычные коммерческие суда в эффективные инструменты для поиска субмарин.

Минобороны Нидерландов заказало у местной научно-технической компании OPTICS11 гидроакустические системы для обнаружения подводных лодок, передает РИА "Новости".

Поставка оборудования пройдет в рамках программы ASWINABO, которая направлена на повышение боеготовности и автономности Королевских военно-морских сил.

"Минобороны Нидерландов заключило контракт с местной компанией OPTICS11 на разработку и поставку контейнерных версий гидроакустической системы OptiArray", – отмечает отраслевое международное издание Naval Today. Программа предусматривает возможность быстрого оснащения современными средствами подводного наблюдения существующих военных кораблей, гражданских судов и беспилотных морских платформ.

В отличие от традиционных буксируемых комплексов, которые устанавливаются только на специализированные противолодочные корабли, контейнерное исполнение позволит оперативно интегрировать аппаратуру на различные суда. Это решение расширит возможности флота по выявлению скрытых угроз на фоне растущего использования автономных морских систем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Нидерландов инициировало масштабную модернизацию вооруженных сил.

Ранее Великобритания и девять европейских стран договорились о создании совместного военно-морского соединения.

Для укрепления флота голландское Минобороны запланировало покупку двух противолодочных фрегатов и беспилотных кораблей.

Мария Иванова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Нидерланды
1 комментарий
№1
29.07.2026 10:29
Логично. Чем больше ушей тем вероятнее обнаружить.
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.07 12:39
  • 1
Страсти по «Арене-М»: изобрела ли Россия панацею для защиты танков от FPV-дронов?
  • 29.07 10:36
  • 1
Катапульта ударившей по Одессе российской «Бандероли» попала на фото
  • 29.07 10:29
  • 1
Нидерланды заказали новейшие системы обнаружения подлодок для гражданского флота
  • 29.07 10:04
  • 6
Дуров: Чиновнику, «сломавшему интернет» в РФ, американцы должны вручить медаль
  • 29.07 09:59
  • 1
Индия испытала замену С-400
  • 29.07 05:41
  • 0
Комментарий к "Почему некогда могущественный Древний Египет растерял влияние и потерял независимость"
  • 29.07 04:50
  • 1
Министерство ВС Франции сообщило об успешном испытании демонстратора стратосферного БЛА Heliblade
  • 29.07 04:04
  • 1
Украина полюбила “Великую Америку”. Но не факт, что та отвечает взаимностью (Politico, США)
  • 29.07 03:27
  • 1
Ростех развивает финансовые сервисы для привлечения и поддержки сотрудников
  • 29.07 03:18
  • 5
Индонезия захотела построить космодром совместно с Россией
  • 29.07 02:57
  • 1
Комментарий к "Причина неудач русской армии в войне 1812 года"
  • 29.07 01:31
  • 0
Комментарий к "10 главных недостатков СССР, которые привели к перестройке и развалу Сверхдержавы"
  • 28.07 17:55
  • 0
Комментарий к "Моисеев: для ВМФ построят новейший фрегат водоизмещением более 9 тыс. тонн"
  • 28.07 17:32
  • 133
МС-21 готовится к первому полету
  • 28.07 17:29
  • 77
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС