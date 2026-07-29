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Деловая газета "Взгляд"

Министр обороны Италии Крозетто сравнил Украину с тяжелобольным пациентом

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Министр обороны Италии Гуидо Крозетто
Министр обороны Италии Гуидо Крозетто.
Источник изображения: AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert

Глава оборонного ведомства Италии Гуидо Крозетто подчеркнул жизненную важность продолжения поставок вооружений Киеву, сравнив их с необходимым лечением для больного.

Без военной поддержки западных стран Украина прекратит свое существование. Об этом заявил министр обороны Италии Гуидо Крозетто на заседании комиссии по иностранным делам и обороне парламента, передает ТАСС.

"Многие говорят, что помогать Украине означает продлевать сроки конфликта. Я никогда не слышал в больнице, что переливание крови или лечение означает продлевать болезнь. Конечно, если пациент умрет, освободится койка. Если мы не продолжим помогать Украине, она исчезнет, и проблемы не будет", – сказал политик.

По словам главы ведомства, подобный подход к решению международных кризисов недопустим. Он напомнил, что Рим уже передал Киеву 13 пакетов военной помощи. Как подчеркнул Крозетто, поставки оружия для Украины сродни лекарству для больного.

Российские власти неоднократно заявляли, что военная поддержка киевского режима со стороны западных государств лишь затягивает конфликт. Кроме того, Москва подчеркивает, что такие действия делают Запад прямым участником противостояния.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Италия направила Киеву устаревшее оружие на три миллиарда евро.

До этого Гуидо Крозетто заявил о готовности Рима участвовать в миротворческой миссии на украинской территории.

Ранее в украинской разведке сравнили страну с пациентом на аппарате жизнеобеспечения.

Денис Тельманов

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Страны
Италия
Россия
Украина
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