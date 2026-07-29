На Ближнем Востоке формируется «мусульманская альтернатива» НАТО

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Война на Ближнем Востоке продемонстрировала, что США не способны в полной мере защитить своих региональных союзников от противника, который кратно отстает в военном плане от американцев. Более того, как раз сотрудничество со Штатами стало новой угрозой для монархий Персидского залива из-за ответных атак Ирана.

На этом фоне активизировались процессы военного сотрудничества в регионе, которое эксперты уже называют «мусульманской альтернативой» НАТО. Процесс был запущен намного раньше, но именно противостояние США с Ираном его катализировало.

Кувейт официально ратифицировал договор о широком оборонном сотрудничестве с Пакистаном, подписанный в июне 2023 года. Ратификация соглашения последовала за военными контактами на высоком уровне. Документ охватывает обмен разведданными, логистику, военное производство и научные исследования.

Соглашение позиционирует Исламабад как непосредственного участника процесса обеспечения безопасности в Персидском заливе, а Кувейт снижает чрезмерную зависимость от США и НАТО, делая ставку на союзника с мусульманским большинством, обладающего ядерным оружием и имеющего поддержку КНР.

В сентябре прошлого года Соглашение о стратегическом взаимном сотрудничестве в области обороны подписали Саудовская Аравия и Пакистан. Причем оно содержит пункт, аналогичный 5-й статье устава НАТО, о коллективной обороне: нападение на одну сторону рассматривается как нападение на обе.

Идут обсуждения о возможном расширении военного союза, к которому могут присоединиться Египет, Бахрейн и даже Турция, входящая в НАТО со второй после США численностью армии. У Египта — крупнейшая армия арабского мира. Монархии залива обладают большими финансовыми ресурсами.