Войти
Военное обозрение

На Ближнем Востоке формируется «мусульманская альтернатива» НАТО

524
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Война на Ближнем Востоке продемонстрировала, что США не способны в полной мере защитить своих региональных союзников от противника, который кратно отстает в военном плане от американцев. Более того, как раз сотрудничество со Штатами стало новой угрозой для монархий Персидского залива из-за ответных атак Ирана.

На этом фоне активизировались процессы военного сотрудничества в регионе, которое эксперты уже называют «мусульманской альтернативой» НАТО. Процесс был запущен намного раньше, но именно противостояние США с Ираном его катализировало.

Кувейт официально ратифицировал договор о широком оборонном сотрудничестве с Пакистаном, подписанный в июне 2023 года. Ратификация соглашения последовала за военными контактами на высоком уровне. Документ охватывает обмен разведданными, логистику, военное производство и научные исследования.

Соглашение позиционирует Исламабад как непосредственного участника процесса обеспечения безопасности в Персидском заливе, а Кувейт снижает чрезмерную зависимость от США и НАТО, делая ставку на союзника с мусульманским большинством, обладающего ядерным оружием и имеющего поддержку КНР.

В сентябре прошлого года Соглашение о стратегическом взаимном сотрудничестве в области обороны подписали Саудовская Аравия и Пакистан. Причем оно содержит пункт, аналогичный 5-й статье устава НАТО, о коллективной обороне: нападение на одну сторону рассматривается как нападение на обе.

Идут обсуждения о возможном расширении военного союза, к которому могут присоединиться Египет, Бахрейн и даже Турция, входящая в НАТО со второй после США численностью армии. У Египта — крупнейшая армия арабского мира. Монархии залива обладают большими финансовыми ресурсами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бахрейн
Египет
Иран
Китай
Кувейт
Пакистан
Саудовская Аравия
США
Турция
Проекты
NATO
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.07 12:39
  • 1
Страсти по «Арене-М»: изобрела ли Россия панацею для защиты танков от FPV-дронов?
  • 29.07 10:36
  • 1
Катапульта ударившей по Одессе российской «Бандероли» попала на фото
  • 29.07 10:29
  • 1
Нидерланды заказали новейшие системы обнаружения подлодок для гражданского флота
  • 29.07 10:04
  • 6
Дуров: Чиновнику, «сломавшему интернет» в РФ, американцы должны вручить медаль
  • 29.07 09:59
  • 1
Индия испытала замену С-400
  • 29.07 05:41
  • 0
Комментарий к "Почему некогда могущественный Древний Египет растерял влияние и потерял независимость"
  • 29.07 04:50
  • 1
Министерство ВС Франции сообщило об успешном испытании демонстратора стратосферного БЛА Heliblade
  • 29.07 04:04
  • 1
Украина полюбила “Великую Америку”. Но не факт, что та отвечает взаимностью (Politico, США)
  • 29.07 03:27
  • 1
Ростех развивает финансовые сервисы для привлечения и поддержки сотрудников
  • 29.07 03:18
  • 5
Индонезия захотела построить космодром совместно с Россией
  • 29.07 02:57
  • 1
Комментарий к "Причина неудач русской армии в войне 1812 года"
  • 29.07 01:31
  • 0
Комментарий к "10 главных недостатков СССР, которые привели к перестройке и развалу Сверхдержавы"
  • 28.07 17:55
  • 0
Комментарий к "Моисеев: для ВМФ построят новейший фрегат водоизмещением более 9 тыс. тонн"
  • 28.07 17:32
  • 133
МС-21 готовится к первому полету
  • 28.07 17:29
  • 77
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС