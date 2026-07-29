Появились подробности об ударившей по Одессе новейшей российской ракете

Кондратьев: новейшая российская ракета «Бандероль» может лететь на малых высотах

Новейшая российская крылатая ракета «Бандероль» — это небольшое дозвуковое изделие с низкой радиолокационной заметностью, способное лететь на максимально малых высотах. Об этом рассказал в интервью «Ленте.ру» основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

Длина ракеты — около 5 м, размах крыльев достигает около 2,5 м, крейсерская скорость составляет 550 км/ч. Ракета способна разгоняться до 650 км/ч при дальности полета порядка 500 км. Боеприпас имеет достаточно низкую радиолокационную заметность и может парить на высоте нескольких десятков метров, из-за чего Вооруженные силы Украины не могут ее перехватить, отметил Кондратьев.

Эксперт добавил, что масса боевой части ракеты составляет около 50 кг, к борту приделан турбореактивный двигатель, обеспечивающий очень высокую скорость. Запускаться ракета может из-под крыла самолета или с тяжелого беспилотного летательного аппарата «Орион». По словам академика, в некоторых источниках говорилось о возможности наземного старта со специального пускового устройства.

20 июля российские военкоры сообщили, что ВС РФ нанесли удар ракетой «Бандероль» по топливным емкостям предприятия «Эксимнефтепродукт», на объекте вспыхнул масштабный пожар. Густой дым был виден из разных районов Одессы.

В Минобороны России сообщили об ударах по двум сухогрузам в порту Одессы, с которых выгружали грузы военного назначения. Также были поражены резервуары с топливом, предназначенные для нужд ВСУ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Харькове засняли новейшую российскую ракету «Бандероль» в действии.

Сакина Нуриева