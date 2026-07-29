ВС Германии заказали дополнительные тяжелые тягачи HX81 Elefant 2

ЦАМТО, 28 июля. Компания Rheinmetall объявила о подписании контракта на поставку дополнительной партии из 56 тяжелых тягачей HX81 Elefant 2 для Вооруженных сил Германии.

Стоимость заключенного контракта составляет 60,5 млн. евро. Поставка техники должна быть выполнена в течение 2026-2027 гг.

Заказ увеличивает объем закупки HX81 Elefant 2 в рамках ранее заключенного базового контракта, предусматривавшего поставку до 137 машин. Размещенный в 2018 году начальный заказ включал приобретение для ВС Германии 32 тягачей Elefant 2. Семилетнее соглашение включало опционы на поставку дополнительных машин. В связи с возросшим спросом командование ВС Германии приняло решение заключить контракт на 56 дополнительных машин.

Поставка расширит возможности ВС Германии по перевозке тяжелых транспортных средств. Rheinmetall отметила, что перемещение тяжелых боевых машин особенно важно из-за возложенной на Германию функции логистического центра коллективной обороны НАТО.

HX81 Elefant 2 представляет собой небронированный тяжелый тягач, предназначенный для перевозки крупногабаритных военных грузов. Он дополняет бронированный тяжелый тягач Mammut, которые ранее были поставлены Бундесверу компанией Rheinmetall MAN Military Vehicles.

Elefant 2 оснащен 8-цилиндровым дизельным двигателем мощностью 680 л.с., который позволяет развивать максимальную скорость 89 км/ч и преодолевать подъемы 60%. Технически допустимая полная масса поезда составляет 135 т. Elefant 2 оснащен той же кабиной водителя, что и автомобили семейства UTF. При необходимости она может быть заменена бронированной версией. В комплект входит пара лебедок Rotzler, каждая из которых имеет тяговое усилие 20 т.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2018 года ВС Германии заключили с компанией Rheinmetall семилетний рамочный контракт на поставку до 137 небронированных тяжелых тягачей Elefant 2.

Начальный заказ предусматривал поставку 32 автомашин стоимостью около 28,5 млн. евро. Первый тягач предполагалось поставить в 2019 году. Контракт содержал опционы на поставку 105 дополнительных машин, в случае реализации которых общая стоимость заказа возрастала до 122 млн. евро.

HX81 Elefant 2 поступил на вооружение как новый элемент парка тяжелых транспортных средств Бундесвера для обеспечения дополнительных возможностей перевозки грузов, наряду с бронированной платформой Mammut.