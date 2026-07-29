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Военное обозрение

Россия активизировала применение новой версии ударного дрона «Гербера сикер»

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Источник изображения: topwar.ru

Россия начала гораздо активнее использовать беспилотники «Гербера сикер», причем уже не в качестве дешевой ложной цели, а для проведения разведки и в качестве дронов-камикадзе. Об этом сообщают украинские ресурсы.

Малые беспилотники «Гербера сикер» унифицированы с дронами «Герань сикер» — новой модификацией дронов-камикадзе с улучшенными характеристиками. На них используются одни и те же системы наведения, навигации и связи. Дешевый беспилотник, ранее игравший роль ложной цели, стал ударным, причем с довольно неплохими характеристиками.

От базовой модели «Гербера сикер» унаследовала планер, полетный контроллер, сервоприводы и часть другого оборудования, все остальное добавили от «Герани сикер». При этом беспилотник может выступать не только в качестве ударного, но и быть ретранслятором сигнала.

Как утверждают эксперты, путем несложных манипуляций Россия получила «удешевленную» версию дронов-камикадзе «Герань». Беспилотник способен нести боевую часть массой до 5 кг, по крайней мере такую информацию выдают украинские ресурсы. Дальность полёта заявлена в 600 км. Беспилотник способен действовать как самостоятельно, так и в группе.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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